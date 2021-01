Aterrizado, pero ambicioso

Ciudad de México.

El cumpleaños 30 de Diego Boneta fue casi un déjà vu, pues lo celebró en el set de Luis Miguel: La Serie, mientras afinaban los detalles de la esperada segunda temporada.

Al ver los rostros de sus compañeros el pasado 29 de noviembre, recordó que también festejó sus 27 rodeado por casi el mismo equipo mientras filmaba la primera temporada.

Esas semejanzas han hecho que el actor crea que no se encuentra en un punto tan diferente de su carrera, pese a que ha consolidado su popularidad con la serie de Netflix y da pasos más firmes en Hollywood.

Durante este año estrenará Monster Hunter, al lado de Milla Jovovich e inspirada en el videojuego homónimo, y Die in a Gunfight, junto con Alexandra Daddario.

FELIZ

"Siento que, en muchos sentidos, apenas estoy comenzando. Aunque han pasado muchos años, siento que apenas estoy arrancando. Me siento feliz, feliz, feliz y muy afortunado de poder estar trabajando en estos momentos difíciles", compartió el actor en entrevista virtual.

"Estoy agradecido con la vida, toca seguir creciendo, aprendiendo paso a paso, que se vengan retos nuevos y poder disfrutar lo que pasó este año que no ha sido uno normal".

Boneta comprobó, al llegar a la tercera década de su vida, que su carrera se diversifica, pues pasó de ser un competidor infantil en el reality Código F.A.M.A a presentar en Venecia Nuevo Orden de Michel Franco, que es su debut en el cine mexicano.

Aunque ha enfrentado rechazos en la llamada Meca del Cine, el actor que apareció en Terminator: Destino Oculto se congratuló de que ha podido acceder a cualquier rol, como el sargento Marshall en Monster Hunter.

Cuando Boneta recibió la invitación por parte de Paul W. S. Anderson, mente detrás de las películas de Resident Evil, el cineasta le recordó al mexicano que en Rock of Ages había hecho a un personaje estadounidense.

NO SE QUEDA ATRÁS

"Le eché muchas ganas a poder tener acento neutro. Para mí, es importante, porque ves a los gringos, británicos y australianos que salen, de todo tipo de nacionalidades. ¿Por qué no un mexicano puede hacer lo mismo?", opinó.

"Le entro mucho a los acentos, como el británico, para otros personajes con los que no me he quedado. He tomado muchas clases, porque sí me interesa poder, como cualquier otro actor".

Aunque aún le falta mucho por lograr, el mexicano no lleva prisa, pues en sus proyectos ha encontrado satisfacciones personales que no tienen que ver con la talla de las producciones.

"Soy cinta negra en taekwondo, que comencé a los tres años, y el trabajo en Monster Hunter incluyó estar con army rangers para que se sintiera real todo, físicamente, el entrenamiento y hasta el manejo de armas", recordó con una sonrisa.

"Para mí, era muy importante entrarle de lleno a la acción. Monster Hunter no es una película muy intensa y actoral, como Nuevo Orden, es acción, es divertida, tiene su chiste y a mí me interesa mucho poder entrar a ese género".