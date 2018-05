Aterriza en Cannes

Cannes, Francia.

Han Solo: Una Historia de Star Wars aterrizó en la Riviera francesa para tener su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes.

El director Ron Howard portó una gorra con la inscripción "Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana", presentó a su elenco previo al debut de la cinta.

POSAN FELICES

Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson y Joonas Suotamo posaron para fotógrafos para promover la producción más grande de Hollywood que se exhibe en el festival este año.

Es la tercera película de Star Wars que llega a Cannes, después de Episodio II - El Ataque de los Clones en 2002 y Episodio III: La Venganza de los Sith en 2005.

Han Solo se estrenará en las salas de cine de Francia el 23 de mayo, dos días antes que en Estados Unidos.

ACAPARÁ LOS FLASHES

La proyección en Cannes de Solo: A Star Wars Story, nuevo episodio de la saga que bucea en la juventud de Han Solo, puso ayer la nota de color a la alfombra roja y al propio festival, al que el reparto llegó escoltado por los soldados imperiales.

En una edición marcada por la ausencia de grandes producciones y estrellas, la película tenía todos los elementos para acaparar los flashes, a pesar de que ya se estrenó la semana pasada en Los Ángeles.

Las modelos e intérpretes que habitualmente desfilan por la fotografiada alfombra que da subida a la sede del certamen quedaron en segundo plano con la aparición de Chewbacca, recibido como el resto por el presidente de Cannes, Pierre Lescure, y su delegado general, Thierry Frémaux.

Estar aquí es increíble", dijo emocionada Emilia Clarke, que da vida a Qi´ra, la novia de juventud del famoso contrabandista de la saga galáctica.

Fuera de competencia

Solo: A Star Wars Story del director Ron Howard fue proyectada fuera de competición, pero no es el primer filme de la saga ideada por George Lucas que desembarca en el festival: tanto Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) como Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) se exhibieron en la Croisette.