Aterriza Betis al Barcelona en Camp Nou

El Barça trató de poner la pausa con la salida desde atrás para después acelerar en los metros finales al tiempo que el Betis pretendió poner la directa con transiciones de vértigo, casi siempre impulsadas por Canales y prolongadas desde el costado izquierdo con centros de Moreno. Arma que desactivó Araujo, sensacional en el juego aéreo y en las correcciones, un central como la copa de un pino. Era un envite de poder a poder, un correveidile que castigaba las piernas pero no alcanzaba para generar ocasiones clarísimas, más allá de un remate de Coutinho a centro de Alba que Rui Silva atajó a tiempo.

Al Betis le alcanzó con una contra y con un remate del inspirado Juanmi para romper al Barcelona , que con Xavi ha recuperado el juego pero no el remate. Un varapalo para el equipo azulgrana, que se esconde en la tabla; toda una alegría para el Betis, que se atornilla en los puestos europeos.

Poco más que ritmo y un pulso táctico y de carreras se vio en el primer tiempo, además de la sustitución de Gavi [por Riqui Puig] debido a un pelotazo que se llevó en la cabeza y que le dejó aturdido tras un despeje de Bellerín. Lo intentó Abde con desbordes por la derecha y Jordi Alba con centros desde el otro costado; replicó Canales con pases al hueco y Moreno con balones colgados, también con un disparo cruzado que despejó Ter Stegen con una palomita para los flashes. Nada se supo de Memphis ni de Juanmi o Willian José en las áreas. Así que nadie se salió con la suya a la vez que se descorchaban los bostezos en el Camp Nou. Hasta que se rebeló Dembélé. Para su infortunio, la última palabra la tuvo Juanmi.

Sin Gavi, el Barcelona perdió efervescencia y se quedó más atrás, momentos para que el Betis apretara, al punto de que Juanmi remató un centro de Aitor Ruibal que pilló a contrapié a Ter Stegen. Fue gol, pero se anuló por fuera de juego por milímetros como descubrió el VAR. Adormilado el Barcelona, Xavi decidió cambiar de cromos y sacó al terreno de juego a Dembélé y a De Jong; ninguno como el francés para dar aire y color al Barcelona, también para insuflar ánimos a la afición.

Quiebro por aquí, recorte por allá y disparos lejanos del francés que no cogieron portería, alguno por bien poco como ese que soltó tras un pase de Dest. Pero fue un chute de energía para un equipo que carecía de pegada, también de un delantero centro porque Memphis no se enteró de qué iba la película. Solo quedaban las cabalgadas de Abde y los eslálones, de nuevo, de Dembélé... Pero cuando más apretaba el Barcelona, el Betis compuso una contra de aúpa y definitiva. Así, después de un córner, el equipo verdiblanco se bastó con dos pases verticales para dejar a Canales en carrera por la derecha. Recorte del mediapunta, pase a Tello, prolongación a Juanmi y gol para el Betis. Trató de responder el Barça con Dembélé -un centro suyo lo malbarató Abde- y Xavi con cambios al poner a Piqué y Luuk de Jong en el campo. Pero ya fue tarde porque el Betis no mostró debilidad en su área y porque el Barcelona evidenció que sabe a lo que juega pero que carece de un delantero centro con olfato.