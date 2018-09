Atentan contra medio ambiente. Tiran y queman llantas junto a panteón

Díaz Ordaz, Tam.- Sin que el Departamento de Ecología municipal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni otra autoridad haya hecho algo al respecto, el incendio y la tira de llantas en las márgenes de la carretera "Los Tres García", contiguo al panteón municipal, han convertido a una amplia y transitada área, en un terrible y peligroso foco de infección, que además de proyectar un aspecto negativo, es un factor de contaminación y área de reproducción de moscas y mosquitos.

La nula vigilancia por parte de las autoridades y la inconsciencia de personas a las que poco parece importarles el ecocidio que pueden estar cometiendo, se está degenerando en un problema ambiental que irá multiplicándose en tanto los tres niveles de gobierno no hagan nada por evitar que continúe su propagación.

A la entrada del basurero municipal, a unos metros de la carretera, entre el panteón municipal y el dren "El Morillo", cientos o quizá miles de llantas se encuentran amontonadas a cielo abierto, mientras que pegado a ellas, se observan enormes cantidades de alambre, que durante algún tiempo reforzaban las ruedas para que pudieran hacer su función.

Sin embargo, ahora sólo son alambres que se desprendieron cuando los neumáticos ya en desuso fueron incendiados por manos criminales, generando espesas cortinas de humo negro altamente contaminante, peligrosas bocanadas que por su contenido tóxico son un peligro para la preservación de la capa de ozono.

Ni los responsables del basurero municipal, o el Departamento de Ecología, han manifestado el más mínimo interés por resolver ese latente problema que tiende a agravarse, si de una vez por todas, los tres niveles de gobierno, no se coordinan y se organizan para darle una solución urgente y definitiva.

-

RIESGO PARA TODOS

Entrevistado sobre el particular, el jefe del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", Armando Silva Escobedo, reconoció que tanto "la quema de llantas, como de basura y de pastizales, son un problema grave para el medio ambiente, que tarde o temprano podría cobrar la factura a la región, si desde ahora no se toman medidas preventivas para encontrar una solución".

Sin embargo, por mucho es la quema de llantas y otros materiales plásticos lo que más daño ocasionan y los que más pueden afectar a la salud, por los materiales con que están compuestos.

Y aunque son pocos los que participan en esas quemas clandestinas, en realidad este es un asunto que compete a todos, porque las consecuencias las sufrirá la sociedad en su conjunto, y no sólo los pirómanos o aquellos que por ahorrarse dinero en la limpia de la hierba o basura, prefieren incinerarla, sin tomar en cuenta las complicaciones que le heredarán a las futuras generaciones.

Se debe atender ese problema con mayor atingencia y energía por parte de las autoridades competentes, porque no se trata de simples incidentes o accidentes, sino de actos premeditados, sucesos cometidos con toda intención, quizá sin razón, pero con consecuencias que se verán en un futuro posiblemente cercano, porque ese tipo de contaminantes está castigando duramente a la naturaleza.

-

CONSECUENCIAS

Hablar de la quema de llantas al aire libre, es un sinónimo de daño ecológico grave, que necesariamente afectará al medio ambiente por los químicos y compuestos que se utilizan para fabricar ese tan necesario producto.

Los componentes o químicos que se emplean para fabricar los neumáticos contienen materiales fósiles, de origen o derivados del petróleo, que al tener contacto con el fuego, producen gases altamente contaminantes, nocivos para la salud y para el medio ambiente, aseguró el doctor José Luis Cárdenas Mayorga, médico del ISSSTE, en esta ciudad.

"La quema de llantas es algo que no debería ocurrir, porque ello afecta directamente a la población, aunque en apariencia no lo parezca", dijo.

Quizá las consecuencias no se puedan ver de inmediato o en corto plazo, cuando la persona no está directamente expuesta al humo, gases o partículas nocivas que generan las quemas de llantas, pero de que se registrarán afectaciones, eso es indudable, porque se está castigando al medio ambiente y eso ya está provocando un cambio climático en otras áreas del orbe. Esta región no está exenta de que más adelante pueda registrarse un problema similar, si desde ahora no se toma conciencia de que el cuidado del medio ambiente es tarea de todos, indicó el doctor Cárdenas Mayorga.

El galeno habló de la imperiosa necesidad de que las dependencias involucradas atiendan con la urgencia que merece ese grave problema, previniendo que continúe la quema de llantas frente al basurero municipal, o en cualquier otro lugar.

Se deben de eliminar ese cementerio de llantas y trasladarla a un lugar adecuado en donde puedan ser recicladas y reutilizadas, pero no incineradas y mucho menos al aire libre, dijo.

A los neumáticos se les puede dar un nuevo uso, sin que dañen al medio ambiente ni a la capa de ozono. Aún se está a tiempo de prevenir futuros desastres ecológicos, por causa de la quema de llantas y otros materiales altamente tóxicos.

Por desgracia, a nivel regional no sólo la quema de neumáticos es factor de contaminación, porque la quema de basura y pastizales por parte de los agricultores también forman parte de la cadena de malos hábitos que contribuyen para que en Díaz Ordaz y la comarca ribereña, se estén cometiendo actos considerados por algunos residentes como abiertos ecocidios, como un atentado en contra de la madre naturaleza, por lo que no descartan que más temprano que tarde, en el pecado llevarán la penitencia.