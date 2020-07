Atentados es una batalla entre la fuerza moral y la fuerza bruta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la delincuencia organizada no gana nada con los atentados, agresiones y amenazas, ya que frente a la fuerza bruta, es mayor su fuerza moral.

En conferencia, el Mandatario fue cuestionado sobre si su Gobierno estaría preparado para una guerra o una escalada de los criminales, que pudiera incluir hasta la colocación de coches-bomba.

En respuesta, López Obrador advirtió que las agresiones de los delincuentes no tienen ningún impacto, porque carecen del respaldo de la sociedad.

"No tiene respaldo ciudadano, ningún acto de violencia tiene respaldo de los ciudadanos, yo creo que en ningún momento en México se ha optado por la violencia, me refiero a que la gente celebre el que se lleve a cabo un acto violento, menos ahora", aseveró.

"Todas esas acciones, esos atentados son repudiados por la mayoría de los mexicanos. Entonces, los que hacen eso no obtienen ningún resultado, eso es cero, es la nada, porque hay un consenso general a favor de la paz en el País y no queremos la violencia".

López Obrador advirtió que, frente al uso de la fuerza y de las armas, siempre será más poderosa la fuerza moral de su Gobierno.

"Creo que la fuerza moral del Gobierno es más poderosa que la fuerza física, que la fuerza bruta, por eso lo quiero dejar en claro y desde luego es mejor la inteligencia que la fuerza, mucho mejor", refirió.

A pesar de los hechos violentos y las ejecuciones que se han registrado en las últimas semanas, el Presidente sostuvo que existe gobernabilidad y que no buscará la guerra contra la bandas del narco.

"Puedo informar, que como es público y notorio hay gobernabilidad y afortunadamente estamos consiguiendo la paz, no queremos la confrontación, no queremos la guerra contra los dedicados a la delincuencia, que es la aplicación de la ley, que no hay impunidad para nadie, pero que somos partidarios de la paz", señaló.

Finalmente, reiteró su llamado a los delincuentes para que piensen en sus familias y abandonen las actividades ilícitas.

"La convocatoria siempre va a ser a que nos portemos bien, a vivir en paz. Incluso, aunque se dediquen a las actividades ilícitas, nunca vamos a dejar de llamarlos a que reconsideren y que piensen no solo en ellos, que piensen en sus familiares y que piensen en el pueblo, que piensan en México", expresó.