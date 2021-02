Atentado contra un comercio en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- En tempranas horas de este miércoles, sujetos desconocidos atentaron contra un comercio establecido en la calle Hidalgo de esta capital destrozando el ventanal de una zapatería para inmediatamente darse a la fuga sin haber tomado algo en el incidente delictivo, como consecuencia los propietarios del establecimiento ya presentaron la denuncia ante las autoridades.

"Esto no había sucedido, tenemos un chat con los comerciantes organizados de la calle Hidalgo y no habíamos tenido un reporte como tal", señaló el presidente de CANACO Victoria, José Luis Loperena González, "mientras sucedía esto yo estaba en una reunión de la Mesa de Seguridad y reporté a las autoridades competentes el hecho, no hay robo, no hay nada de daños mayores afortunadamente, pero estaremos al pendiente para darle seguimiento a las autoridades".