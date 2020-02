Atenderá ´devaluación´ de pensiones AMLO

Ciudad de México.

El Presidente López Obrador ofreció atender durante su Gobierno lo que calificó como una "devaluación" en el proceso de pensiones para evitar que la gente llegue a recibir menos de la mitad de su jubilación.

"Es un asunto que amerita atención, en el periodo neoliberal se tomaron estas decisiones, no solo en el caso de la UMA para aumentar el monto de las pensiones, sino en el sistema de pensiones en general. Nos llevaría, en el caso de que no se hiciera nada, a que los trabajadores no recibieran en su jubilación lo que aportaron, lo que les corresponde, hay una devaluación en todo el proceso de pensiones y ya va a empezar esto a reflejarse en el caso de nuestro Gobierno, los primeros casos, que son pocos, pero hablamos de miles, se estarían presentando en el 2024 y se va a incrementar el número de gente que recibiría la mitad o menos de la mitad de la jubilación que les corresponde" dijo.

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aseguró que el tema se analizará en conjunto con la Iniciativa Privada

"Este tema ya lo vamos a abordar, estamos hablando con el sector privado, con el sector de los trabajadores, el sector obrero y tenemos interés en buscar una solución. Aunque a nosotros no nos pegue durante el tiempo que vamos a estar, esto va a convertirse en un problema grave si no se atiende desde ahora, en el próximo sexenio y en el futuro", afirmó.

"Ya vamos a analizar el tema y estamos buscando alternativas, es un compromiso, estamos contando con el apoyo del sector privado, se están portando muy bien los representantes de los empresarios, es más, les diría que la propuesta viene de ellos y está aceptada por los sindicatos y no va a afectar a los trabajadores".

Agregó que prevé que antes de que termine este año ya se tenga una respuesta sobre la problemática.