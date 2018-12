Atención especial a pueblos indígenas

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el objetivo de su gobierno es buscar la purificación de la vida pública de México y prometió atención especial a los pueblos indígenas del país, pues reiteró que por el bien de todos, primero los pobres.

Al iniciar su discurso en el Zócalo capitalino luego de recibir el bastón de mando de pueblos indígenas y afromexicanos del país, señaló que se pretende una modernidad forjada desde abajo y para todos.

"Vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas, es una ingnominia, una vergüenza que los pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo opresión y racismo, con pobreza y marginación a cuestas", aseveró.

López Obrador reafirmó el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública del país.

PROGRAMA. Desde el templete principal en el Zócalo capitalino, en su calidad de Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el Baston de Mando, dirigió el mensaje de 100 puntos a la ciudadanía.

Al dar a conocer su programa de 100 propósitos Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a contribuir para convertir en realidad los compromisos asumidos y dio a conocer que acudirá personalmente a entregar al Congreso su informe de gobierno y, además, en un acto anual en la Plaza de la Constitución, repasar los compromisos uno a uno para saber si se han cumplido o si siguen pendientes.

Al concluir su discurso en el Zócalo capitalino, luego de recibir el Bastón de Mando de pueblos indígenas y afromexicanos, el Ejecutivo federal llamó a dialogar en plazas públicas y en los hogares sobre los avances del gobierno, a fin de que haya transparencia y se acaben la corrupción y la impunidad.

Es preciso, enfatizó, analizar en los hogares si mejora la situación del pueblo y tomar entre todos los acuerdos que más convengan a la nación, pues la idea es que no se pierda la comunicación directa con el pueblo.

"Necesito del pueblo, conozco la historia, cuando gobernantes revolucionarios se desprenden, cometen el error de separarse del pueblo, no les va bien", aseveró el mandatario.

López Obrador pidió que "no me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada. Yo no me pertenezco, yo soy de ustedes, del pueblo de México", y aseguró que "primero muerto que traicionarles".

Llamó a actuar con optimismo y alegría "porque tenemos la dicha de vivir tiempos interesantes. Estamos en un momento estelar en la historia porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que el pueblo merece y una nueva vida para esta gran nación".

En su largo mensaje dijo que en el nuevo gobierno no solo se promoverá el bienestar material, sino también el bienestar del alma, por lo que se creará una Constitución Moral que fortalezca valores nacionales, culturales y espirituales, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido indicó que "nunca jamás vamos a afectar las costumbres, tradiciones y creencias, nunca vamos a ir en contra de las ideas libertarias de los ciudadanos, estamos por el dialogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos".

Por ello, ante ciudadanos reunidos en el Zócalo capitalino, refirió que se convocará a profesionales, sicólogos, religiosos, filósofos y ciudadanos en general, para celebrar un congreso donde se elabore la citada Constitución Moral.

Al leer los 100 puntos que integran la Cuarta Transformación señaló que en su gestión se exaltarán las culturas originarias de México, "vamos a recodar siempre las transformaciones históricas y el sacrificio de nuestros héroes".

IMPRESIONANTE. Un lleno total registró la tarde de ayer la concentración ciudadana en el Zócalo en la celebación del festival y espera del mensaje del presidente López Obrador.

CASTIGO EN EL CASO DE AYOTZINAPA

Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México, anunció que este sábado inició el proceso de amnistía para liberar a presos políticos o víctimas de represalias por parte de caciques, funcionarios o gobernantes "del antiguo régimen autoritario", y prometió que se garantizará el derecho a disentir y no habrá censura.

Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas a activistas y luchadores sociales, dijo y detalló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene a su cargo hacer realidad esa determinación.

Sostuvo que se respetará la libertad de expresión, pues nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. "Todos van a poder ejercer su libertad de manifestación, de expresión", subrayó y recomendó "de manera respetuosa" ejercer esa libertad.

Prometió que se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, en Guerrero, se conocerá la verdad y se castigará a los responsables.