¡Atención! a los despistados

Ciudad de México

Esta serie la está rompiendo. Y solo los verdaderos fans podrían doctorarse en detalles como este, tan simples, tan complejos, tan... La Casa de Papel.

La Casa de Papel es un fenómeno mundial, no por nada es actualmente la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix. Las máscaras, los actores y la historia generó tal movimiento que hasta la hija de Maradona, Dalma Maradona, le hizo un guiño a la serie en su boda. De acuerdo con Antena 3, durante la fiesta se reprodujo la canción ´Bella Ciao´, y no solo eso, también utilizaron las máscaras con la cara del pintor Salvador Dalí.

Si algo nos queda claro es que La Casa de Papel tiene fans en todo el mundo que, aseguran, saber todo sobre cada capítulo, personajes y hasta la relación entre El Profesor y Berlín. (Por si lo no sabían, son hermanos).

Esta semana, la televisora y productora Antena 3 compartió un video en el que compartieron un detalle que tal vez no captaste del final. Se trata de este sombrero que llevaba puesto El Profesor:Resulta que era un homenaje a Berlín, quien también lo usó durante una comida.

HABRÁ TERCERA PARTE

Nueva temporada de La casa de papel, la serie de Netflix de mayor éxito en habla no inglesa, y otras seis nuevas producciones europeas, entre ellas una comedia con Idris Elba o un drama inglés sobre la invención del futbol, son las principales novedades presentadas por Netflix en Roma.

Eric Barmack, responsable de contenidos internacionales de la plataforma audiovisual norteamericana, ha sido el encargado de desvelar que la española La casa de papel tendrá nueva temporada y que se emitirá en 2019 en exclusiva en Netflix.

La casa de papel es una producción original de Atresmedia y Vancouver que llegó a Neflix en diciembre pasado y se ha convertido en un éxito internacional. Según un informe dirigido a los inversores, la serie creada por Álex Pina se ha convertido en la ficción de habla no inglesa más vista en Netflix en su historia.

La primera temporada se dividió en dos partes y en Netflix recortaron la duración de los capítulos para ampliar el número de episodios, de modo que la nueva sería una "tercera parte", tal y como la ha denominado Barmack.

El reparto

Con un reparto que incluye a Álvaro Morte (El Profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlín), Alba Flores (Nairobi) e Itziar Ituño (Raquel Murillo), entre otros, La casa de papel cuenta cómo un grupo de ladrones sin nada que perder planean y ejecutan uno de los mayores atracos jamás perpetrados, a la Fábrica de la Moneda y Timbre.