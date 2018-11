Ataque con cuchillo en Australia deja un muerto

Sydney, Australia.

David Clayton, portavoz de la Policía del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, confirmó en rueda de prensa que un agente disparó contra el supuesto atacante en el pecho y murió al llegar al hospital-

"La Policía no busca a nadie más en este momento", precisó Clayton, al explicar que de momento no se ha determinado que el incidente tenga vínculos con el terrorismo, aunque "la investigación sigue abierta y no descartamos ninguna posibilidad".

El ataque tuvo lugar a las 16:20 hora local (06.20 GMT) cuando el detenido salió con un cuchillo de un vehículo en llamas tras estrellarlo en la entrada de un centro comercial de la céntrica calle Bourke.

El agresor arremetió con el cuchillo contra varios peatones, uno de los cuales murió en el lugar.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran el vehículo en llamas desplazándose lentamente hacia la vereda, así como las agresiones de un hombre alto vestido de pantalón blanco y túnica negra mientras la Policía intenta reprimirlo.

El lugar del incidente ha sido acordonado por la unidad antiexplosivos para asegurar el área comercial de la calle Bourke, una de las más transitadas de Australia. gar.

Asume EI autoría de ataque

El grupo autodenominado Estado Islámico (EI) asumió hoy la autoría del ataque en la localidad australiana de Melbourne, informó la agencia Amaq, afín a los yihadistas.

"El autor de la operación de (...) apuñalamiento en Melbourne, en el sureste de Australia, es uno de los combatientes del Estado Islámico", dijo "una fuente de seguridad" a Amaq, según un escueto comunicado de la agencia difundido en Telegram y cuya autenticidad no pudo ser verificada.

Se trata de "una respuesta para atacar a los ciudadanos de la coalición", se añade en la nota en alusión a la alianza internacional que lucha contra los yihadistas en Siria e Irak, lidera por Estados Unidos y de la que forma parte Australia.

Según la Policía australiana, el autor, que era conocido por los servicios de Inteligencia y terrorismo, murió media hora después de llegar al hospital, a donde fue trasladado tras recibir un disparo en el pecho por uno de los agentes que intentaban reducirlo.

El atacante no ha sido identificado hasta el momento por la Policía australiana ni por la agencia Amaq.

La Policía dijo que las tres víctimas del ataque eran hombres y que los dos heridos siguen en el hospital, pero fuera de peligro.