Ataque a base aérea siria deja 14 muertos

Dos aviones de combate israelíes dispararon ocho misiles hacia la base aérea T4, en la provincia de Homs, explicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Siria derribó cinco proyectiles, mientras que los otros los tres cayeron sobre la parte occidental del complejo, agregó.



La televisora estatal siria citó a un funcionario militar no identificado quien aseguró que cazas F-15 israelíes lanzaron varios misiles mientras sobrevolaban el vecino Líbano, pero no ofreció más detalles.



Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí no realizó comentarios sobre las acusaciones.



Desde 2012, Israel ha llevado a cabo unos 100 ataques en territorio sirio, alcanzando supuestos envíos de armas destinados al grupo insurgente libanés Jezbolá, que combate del lado de las fuerzas del Presidente de Siria, Bashar Assad.



Israel atacó la misma base T4 en febrero alegando que un dron iraní que violó su espacio aéreo había despegado de allí.

La agencia de noticias SANA reportó que probablemente se trató de una agresión estadounidense, pero funcionarios de Washington señalaron que Estados Unidos no había perpetrado el ataque.



Catorce personas fallecieron en el incidente, incluyendo varios iraníes y tres oficiales sirios, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo que monitorea el conflicto sirio a través de una red de activistas sobre el terreno.



Los proyectiles alcanzaron una unidad móvil de defensa aérea y algunos edificios en el interior del complejo, explicó Rami Abdurrahman, director del Observatorio.



El ataque también afectó puestos fuera de la base empleados por los iraníes y las milicias respaldados por Teherán, agregó.



Israel ha manifestado su preocupación de que Irán pueda utilizar sus posiciones en Siria para perpetrar agresiones contra su territorio.



El ataque con misiles se produjo luego de una presunta ofensiva con gas venenoso este sábado en Ghouta oriental, en el que al menos 40 personas murieron, incluidas familias halladas en sus casas o albergues, dijeron activistas de la Oposición y rescatistas locales.