Atacante dice sentirse ‘bien’ por lo que hizo

Nueva York, N.Y.

El sospechoso de atropellar a varias personas y dejar 8 muertos en un sendero para ciclistas en Nueva York se inspiró en videos en internet del grupo Estado Islámico y planeó el ataque durante dos meses, incluso rentando un vehículo con anticipación para practicar, informaron autoridades en una denuncia federal donde presentan cargos de terrorismo contra el inmigrante uzbeko.

Sayfullo Saipov eligió la fecha del ataque para que coincidiera con las multitudes por Halloween, de acuerdo con el documento oficial. Después de que el disparo de un policía dejara herido al agresor y detuviera su avance, Saipov pidió que se colocara la bandera del grupo extremista en su habitación de hospital, agregando que se sentía “bien” por lo que hizo, dijeron las autoridades.

Llevado a la corte en silla de ruedas, Saipov permanecerá detenido sin derecho a fianza bajo cargos que podrían conllevar a la pena de muerte. Por separado, el FBI está interrogando a personas que pudieran tener información sobre sus acciones antes del ataque, entre ellos otro uzbeko.

Los cargos contra Saipov, de 29 años, se conocieron un día después del ataque cerca del World Trade Center que dejaron 8 personas muertas. Investigadores en varios estados se apresuraron a rastrear los pasos del agresor y entender sus motivos. Una nota abandonada en la camioneta rentada decía “Súplica islámica. Prevalecerá”. Dicha frase comúnmente se refiere al Estado Islámico y Saipov tenía en su teléfono propaganda de ISIS, agregó el FBI en la denuncia criminal.

Esposado y encadenado de los pies, Saipov asintió con la cabeza cuando se le leyeron sus derechos durante una breve audiencia en el tribunal que el acusado siguió a través de un intérprete ruso. Afuera de la corte, su abogado de oficio David Patton, declaró que deseaba “que todos permitan que siga el proceso judicial”.

“Les prometo que como tratemos al señor Saipov en este proceso judicial dirá mucho más sobre nosotros que sobre él”, añadió Patton.

El FBI informó que localizó a Mukhammadzoir Kadirov, uno de los socios de Saipov, unos 90 minutos después de anunciar que estaba en su búsqueda. Según un funcionario, Kadirov era amigo de Saipov y es posible que no esté implicado en el caso. Saipov no tenía muchos amigos, de acuerdo con el oficial, quien habló con The Associated Press bajo la condición del anonimato por no estar autorizado a difundir información.

Saipov, padre de tres hijos y quien trabajaba como conductor de camiones comerciales y vehículos particulares, comenzó a planear el ataque hace un año y hace unos dos meses se decidió por realizar el ataque con un camión, de acuerdo con la denuncia.

Trump exige la pena de muerte para el terrorista

>El presidente Donald Trump pidió en un par de tuits que el sospechoso del ataque con un camión en la ciudad de Nueva York donde murieron 8 personas reciba la pena de muerte. Aunque dijo que le gustaría que Sayfullo Saipov, de 29 años, fuera enviado a Guantánamo, opinó el jueves que el proceso judicial en la prisión militar estadounidense en Cuba tarda más que el sistema de cortes federales.

Al pedir dos veces que el hombre sea ejecutado, Trump podría complicar el caso a los fiscales y dar a la defensa una oportunidad de argumentar que los tuits del mandatario afectan el derecho de su cliente de tener un juicio justo.