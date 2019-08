Atacan valla con imagen

San Juan, Puerto Rico.-

Una valla publicitaria en honor a Lin Manuel Miranda, que forma parte de la campaña municipal denominada #YoSoyVegaAlta fue vandalizada en el sector Monterrey de Vega Alta, al norte de Puerto Rico.

"Vamos a resolver esto de inmediato. Ya se removió la valla para restaurarla. En esta campaña #YoSoyVegaAlta, hemos destacado personal y recursos. La misma destaca nuestros paisajes, artistas y deportistas y no nos van a detener", destacó el alcalde de la comunidad, Oscar Can Santiago Martínez.

"En esta misión tenemos el importante respaldo de las comunidades", agregó.

LE PINTAN LA CARA

Los vándalos escribieron "buscón" sobre la valla y pintaron sobre la cara de Miranda.

Por su parte, Elvin Miranda, tío del artista y administrador de la Placita de Güisin, expresó su molestia sobre el ataque.

"Puedo entender la frustración de aquellos que la envidia les carcome el alma, pero no es la culpa de nosotros que los talentos, el esfuerzo y el trabajo nos entregue lo que el señor destinó para nosotros. Así que con mucha tristeza miro el retrato gigante de mi sobrino, vandalizado y dañado, y en vez de estar triste, me animo y me lleno de fuerzas para seguir luchando para hacer de nuestra isla un mejor lugar", dijo.