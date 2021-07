Atacan perros a la población

“No es justo que haya gente irresponsable y tenga perros y no se haga responsable, ese es el caso de la señora Brenda que tiene 3 perros, hace rato uno de sus perros mordió a mi cuñada cuando ella vio que el perro la mordió les gritó y los encerró ahora vamos con ella y nos dice, los perros no son de ella que son de la calle; es un perro de esos chatos bien cuidado esos perros no le hacen caso a cualquier persona ahora mucho menos los tiene encerrados ahí en su casa y la respuesta de ella fue que no se haría cargo de lo que ocasionó su perro”, narró.

Noticia Relacionada Aumentan casos de Covid en IMSS

Señalando las lesiones de su cuñada, añadió “entonces le dije que le hablaría a la perrera para que se los llevara, ya que si llegaban a morder un niño ella no se haría responsable y dijo que no, que ella no se haría responsable de ellos, más sin embargo, ella se molestó porque le dije que le hablaría a la perrera y dijo si llegaban a venir ella se haría cargo de los perros, de ahí en adelante” y fustigó:

“Eso es ser una persona irresponsable, ahora la gente dice que los perros son de ella, más ella lo niega, no es junto que muerdan gente solo porque los dueños son irresponsables esto fue en la calle Santa Regina, uno mismo tiene que hacerse cargo de los gastos que ocasionas sus perros ¿por qué ella no?”, cuestionó.