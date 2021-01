Atacan perros a ganado en el Ejido 6 de Enero

Río Bravo.

Residentes de ejido 6 de Enero, vienen sufriendo pérdidas en hatos ovinos, debido a incursiones furtivas de perros salvajes, los cuales aprovechan la oscuridad de la noche o cuando los residentes se encuentran ausentes, para atacar al ganado.

Fue la joven Edith González, quien reportó la más reciente agresión, en la cual, los canes salvajes, se introdujeron a su corral, atacando a las borregas, matando a dos de ellas.

Ente este acontecimiento, surge la duda si se tratan de perros que "viven en el monte" o tienen propietario.

"Me mataron mis dos borreguitas, por qué no los amaran o de perdido denles de comer para que no anden de mañosos", dijo con tono de impotencia.

Y agregó en mensaje dirigido a sus vecinos que también crían borregos, cabras e incluso porcinos: "si tienen animalitos vengan a echarle vueltas porque los perros andan para allá y para acá".