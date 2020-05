Atacan medios al gobierno, AMLO

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los medios de comunicación atacan al Gobierno.

Afirmó que lo que hace su Administración es argumentar, replicar y aclarar, pues hay infinidad de distorsiones.

"Yo no tengo confrontación con los medios, son los medios y no todos, los que atacan al Gobierno, para decirlo así de manera sencilla, lo que hacemos nosotros es argumentar, replicar, aclarar las cosas y hay infinidad de distorsiones", indicó en su conferencia mañanera.

Puso como ejemplo la publicación de Reforma sobre la petición de Conacyt para que investigadores se desprendieran de parte del estímulo que reciben.

"Por ejemplo ayer toda una plana del periódico Reforma de unos investigadores del sistema nacional de investigadores en el Conacyt María Elena Álvarez Buylla y otras mujeres muy solidarias, además de científicas, con dimensión social, decidieron a los investigadores que habían mostrado su interés de ayudar les mandaron una carta, un correo, diciéndoles que los que pudieran aportar lo hicieran, sus becas de un mes, dos meses, tres meses, voluntario, para una fundación de salud, entonces esto motivó una gran protesta entre los investigadores porque sintieron que era injusto o que no era correcto, porque el Gobierno tiene recursos y en efecto tenemos fondos", aseguró.

"Pero sirvió este asunto para que se le lanzaran al Gobierno, una iniciativa vamos a decir de buena fe del Conacyt o de servidores públicos del Conacyt involucrando al Gobierno, todo, entonces ya hablamos con la directora del Conacyt para pedirle que retirara esa convocatoria, todo voluntario, todo por la decisión consciente, nada que signifique forzar a que alguien tenga que aportar, no, no, no, para nada, ahora si que como diría la canción de Serrat, lo que se da no se quita, dirían en esa canción que se llama disculpe señor".

Agregó que está muy pendiente porque si no hay escándalos.