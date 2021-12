Atacan ladrones, claman por vigilancia

Residentes de esta ciudad reportan que nuevamente se han vuelto a registrar robos de vehículos, o intento de hacerlo, por lo cual se requiere de mayor vigilancia, así como de precaución por parte de los propietarios de automóviles.

Así lo han dado a conocer afectados, sobre todo por medio de las redes sociales, medio por el que alertan a otros propietarios de autos para que prevengan ser víctimas de los amantes de lo ajeno, "Pilas amigos hoy en la tarde fui al Super Guajardo centro me tarde 30 minutos aproximadamente y me abrieron mi troca gracias a dios no se la llevaron", dijo Martín "N".