Atacan Hutíes con drones sitios petroleros saudíes

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron con drones el sábado la mayor instalación de procesamiento de crudo del mundo y un importante campo petrolífero en Arabia Saudí, desatando enormes incendios en un punto vulnerable para el suministro global.

Según múltiples reportes noticiosos que citaron fuentes no identificadas, los ataques con aviones no tripulados afectaron hasta a la mitad de los suministros provenientes del mayor exportador petrolero del mundo, aunque los envíos deberán recuperar su nivel en cuestión de días. Seguía sin estar claro si alguien resultó herido en la instalación Abqaiq de procesamiento de crudo y en el campo de extracción Khurais.

La ofensiva de los hutíes respaldados por Irán en la guerra contra una coalición encabezada por los saudíes se llevó a cabo semanas después de ataques similares con drones sobre la infraestructura petrolera del reino, pero aparentemente ninguno de los ataques anteriores causó la misma cantidad de daños. Probablemente el ataque incremente más las tensiones en el Golfo Pérsico en medio de una creciente crisis entre Washington y Teherán en torno al acuerdo nuclear que el gobierno iraní alcanzó con varias potencias mundiales, el cual está desmoronándose.

Lo primero que se supo sobre la agresión fue gracias a videos en línea de incendios gigantescos en las instalaciones de Abqaiq, unos 330 kilómetros (205 millas) al noreste de Riad, la capital saudí. Podían escucharse los disparos de ametralladoras en varios videos junto al primer llamado musulmán a orar, lo que deja entrever que las fuerzas de seguridad intentaron derribar los drones justo antes del amanecer. Durante el día, la televisión estatal saudí difundió un segmento con su corresponsal local cerca de un retén de la policía, y se veía una gruesa columna de humo detrás de él. El humo de los incendios podía captarse desde satélites en el espacio.

Los incendios comenzaron luego de que las instalaciones fuesen "atacadas por drones", explicó el Ministerio del Interior en un comunicado publicado por la agencia noticiosa estatal Saudi Press, que agregó que había una investigación en marcha.

Saudi-Aramco, el gigante petrolero propiedad del estado, no respondió a las preguntas de The Associated Press.

En un breve discurso difundido por el canal noticioso vía satélite Al-Masirah, de los hutíes, el portavoz militar Yahia Sarie dijo que los rebeldes lanzaron 10 drones tras recibir respaldo de "inteligencia" desde el interior del reino. Advirtió que los ataques de los insurgentes empeorarían si la guerra continúa.

"La única opción para el gobierno saudí es dejar de atacarnos", apuntó Sarie.

Los rebeldes controlan Saná, la capital de Yemen, y otros territorios en el país más pobre del mundo árabe. Desde 2015, una coalición encabezada por los saudíes ha luchado para que regrese al poder el gobierno yemení reconocido internacionalmente.