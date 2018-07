Atacan huachicoleros a policías en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.

Un convoy de elementos de la Fuerza Conjunta fue atacado este martes por presuntos huachicoleros, mientras realizaban un operativo contra el robo de combustible, en Tula, Hidalgo.

Los agentes de seguridad y elementos del Ejército mantienen acciones para ahuyentar el robo de hidrocarburo en diversos municipios del estado.

Este martes, al encontrarse en la comunidad de El Carmen en Tula fueron atacados a balazos por varios sujetos quienes, luego de disparar, abandonaron la unidad en que viajaban y huyeron.

Maurico Delmar Saavedra, secretario de Seguridad, indicó que tras el enfrentamiento no hubo lesionados, se recuperaron siete camionetas y alrededor de 16 mil litros de combustible.

Las unidades son una Pick Up, color negro, con placas de Hidalgo; una Ranger, color blanco, modelo 1994; una Nissan, color blanco, modelo 2002, con reporte de robo y una Ford, también con reporte de robo.

También fueron localizadas tres camionetas más con reporte de robo: una Ram 4000, una Pick Up F150 azul con placas del Estado de México y una Nissan Pick up azul modelo 2003.

En tanto que en dos parajes se encontraron 20 contenedores con capacidad de mil litros abastecidos con diferentes cantidades de hidrocarburo. En total se recuperaron aproximadamente 16 mil litros.

En lo que va de esta administración suman 3 millones y medios de litros de combustible decomisados a huachicoleros y casi 50 enfrentamientos entre elementos policíacos y presuntos delincuentes.