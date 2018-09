Atacan y hieren a joven con pistola de postas en Monterrey

Monterrey, México.

El hecho ocurrió en el cruce de Hojalateros y Soldadores, alrededor de las 22:00 horas.



Al lugar se movilizaron efectivos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja.



Josué Josmar Vargas Salas, de 17 años, dijo que acababa de cenar y salió de su casa para platicar con unos amigos.



Agregó que pasó caminando un hombre en aparente estado de ebriedad y que comenzó a insultarlos.



"A uno de mis amigos le dio un puñetazo en la cara, le dije que qué tenía y me paré, pero fue cuando me dio el balazo.



"Llevaba una pistola escondida en su pantalón y la sacó y todos corrieron, me alcanzó a disparar una vez", platicó.



Vargas Salas sufrió la herida de la bala de postas en sedal en el lado derecho del cuello.



"Ya después se fue corriendo el señor, andaba como tomado, era de unos 45 años, no lo conocemos, no sé si sea de por aquí, pero no lo había visto", comentó.



El lesionado fue atendido por los paramédicos y luego fue llevado estable al Hospital Universitario.



Las autoridades locales no reportaron la detención del agresor.