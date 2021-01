Atacan entre varios a una excandidata

Raymondville, Tx.- Luego de la detención de un par de mujeres y un sujeto, por la brutal golpiza propinada a Vanessa Tijerina, excandidata republicana al Senado estatal, autoridades de Raymondville se encuentran tras la pista de un par de personas más, que podrían estar involucradas en este atentado.

Sin que las autoridades hayan logrado esclarecer los motivos para la agresión de la que fue objeto Tijerina, investigadores del departamento de Policía de Raymondville continúa buscando a más personas de interés relacionadas con el ataque.

Detenidos

Según la policía, Tijerina fue atraída con engaños a una habitación de un hotel de la localidad el 24 de diciembre, donde fue atada, amordazada, golpeada y amenazada de muerte.

Como resultado de la investigación, el Departamento de Policía de Raymondville arrestó a Amanda Salinas, Arielle Vela y Ramón Santana Jr., todos residentes del condado de Willacy.

Salinas, Vela y Santana enfrentan varios cargos en su contra, entre ellos el de lesiones graves con un arma mortal, privación ilegal de la libertad, participación en actividades delictivas organizadas y robo.

Lastimada

"Nunca me defendí porque sabía que si me defendía iba a ser peor para mí y probablemente no iba a sobrevivir", dijo Tijerina entre lágrimas, en un video publicado en Facebook el día del ataque.

La afectada señaló que la agresión en su contra estuvo alimentada por el odio y que fue golpeada con saña.

Autoridades señalan que entre los detenidos destaca Salinas, de 18 años de edad, quien al momento del ataque se encontraba en libertad bajo fianza por intento de homicidio, después de apuñalar a su novio a principios del año pasado.

Transmiten golpiza

El jefe de policía de Raymondville, Uvaldo Zamora, destacó que los agresores de Tijerina transmitieron el ataque en un video en línea. "Así es como recibimos la llamada sobre lo que le estaba pasando, simplemente no sabíamos dónde exactamente, así que pasamos por la casa, pasamos por algunos de los hoteles hasta que finalmente encontramos su auto en el Texas Inn", dijo Zamora.

Los oficiales encontraron a Vela, de 20 años, y Santana, de 29, en la habitación cuando llegaron, y a Tijerina la tenían escondida en el baño.

Zamora dice que el ataque no está vinculado a la carrera política de Tijerina y que está sorprendido por tal agresión.

Autoridades piden la colaboración de la comunidad para para identificar a más personas que pudieran estar ligadas al ataque en contra de la ex candidata y ponen a disposición el teléfono (956) 642-7463.