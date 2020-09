Atacan Covid... pero se dispara el dengue

El programa de fumigación se ha llevado a cabo, no hay ninguna falta de nada, no hemos tenido falta de insumos, no hemos tenido falta de recursos, no hemos tenido falta de gasolina Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud

Cd. Victoria, Tam.- Hasta la Semana Epidemiológica número 34 se registraron siete mil 671 casos de Dengue a nivel nacional, esto representa un incremento del 519,63 por ciento de lo suscitado durante el mismo lapso, pero del 2019; para el caso de Tamaulipas el incremento fue del 294,06 lo cual se traduce en 398 casos hasta la última semana.

"El Dengue es una enfermedad cíclica, la temporada atípica de las lluvias igual, y porque muchas de las actividades sobre todo en la etapa más complicada del COVID se vinieron reduciendo algunas acciones y actividades, sobre todo las que tienen relación de los trabajadores con la población, con los habitantes", reveló la secretaria de Salud estatal, Gloria de Jesús Molina Gamboa, "hay que entrar a las casas, hay que descacharrizar", la funcionaria estatal señaló que dicho fenómeno se ha observado en todo el país.

En el caso de Tamaulipas son nueve los municipios que encabezan la incidencia de casos de Dengue concentrándose la mayoría en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Recalcó que las lluvias atípicas registradas semanas atrás pudieron influir en la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, por lo que pidió a la población mantener limpios sus patios de trastos que puedan acumular agua.

En cuanto al programa de fumigación, aseguró que este ha estado funcionando con normalidad, "el programa de fumigación se ha llevado a cabo, no hay ninguna falta de nada, no hemos tenido falta de insumos, no hemos tenido falta de recursos, no hemos tenido falta de gasolina", para el caso de esta capital apuntó que se han visitado las colonias tradicionalmente más problemáticas ubicadas al sector poniente.

En contraste, la doctora Molina Gamboa precisó que enfermedades respiratorios y gastrointestinales promedian un 80 por ciento menos casos, "ha ayudado mucho el lavado permanente de manos ahora con el COVID, nos ha ayudado que tenga una baja de más del 85 por ciento de los casos".