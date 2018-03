Atacan comandancia y 4 casas en Guerrero

Cd. de México.- Un grupo armado atacó con disparos cuatro domicilios particulares, la comandancia y dos patrullas de la Policía Rural Estatal en la comunidad de La Laguna, en el municipio de Eduardo Neri, en Guerrero.

El incidente se registró alrededor de las 8:40 horas de este sábado. Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad fueron 30 los hombres armados que perpetraron el ataque.

Se detalla que vestían uniformes y cascos pixelados tipo militar y, al ser contraatacados por la policía local, emprendieron la huida con rumbo a Carrizalillo dejando abandonadas dos camionetas tipo pick up.



Se informó que tras revisión, se detectaron 27 impactos de arma de grueso calibre en la comandancia; cada una de las patrullas con dos impactos de arma de fuego, un vehículo particular que se encontraba estacionado con impactos de arma de fuego en el medallón y parabrisas, mismo que resultó con reporte de robo; así como aproximadamente 850 cartuchos percutidos de diferentes calibres en los lugares desde donde estuvieron disparando los agresores.



No se reportan personas heridas tras este ataque, y se montó un operativo en coordinación con personal del Ejército Mexicano para vigilar la zona por tierra y aire.