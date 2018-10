Atacan a balazos a ministeriales en Nuevo León

Monterrey, México.

Los investigadores, de quienes no se proporcionaron sus nombres, lograron escapar de los hombres armados y la patrulla cibernética quedó con varios impactos de bala, sobre todo en el costado izquierdo.

Este atentado se concretó a una semana de que el agente Luis Ricardo Morales Hernández, de 27 años, asignado al Grupo Halcón de Robo de Vehículos en la Región Sur, fue acribillado cuando se desplazaba por la Avenida Paseo de los Leones, entre Paseo de la Cima y Paseo de los Conquistadores, en Cumbres.



El ataque de esta madrugada fue reportado alrededor de la 1:00 horas en calles de la Colonia Ébanos.



Una fuente policiaca dijo que los agentes iban en la patrulla cuando les cerró el paso una camioneta Blazer color blanca.



Desde el interior abrieron fuego contra la unidad, pero el ministerial que iba al volante reaccionó y aceleró para escapar.



El informante dijo que los agresores intentaron ejecutar a los dos agentes, pero no les dieron alcance.



En el cruce de Chopo y Alcanfor quedó la patrulla y los agentes pudieron estacionarla en los cajones de una tienda Seven Eleven ubicada en ese lugar.



Se concentró en la zona una gran cantidad de ministeriales y policías municipales.



El área fue acordonada para que peritos levantaran las evidencias del atentado.



No se informó a qué grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones pertenecían los agentes atacados y qué indagaciones se encontraban realizando en ese sector de Apodaca.



En las investigaciones las autoridades revisaban los videos tomados por las cámaras de seguridad de la tienda de conveniencia y de otros negocios cercanos.