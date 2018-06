Atacan a balazos a dos hombres

Dos hombres fueron baleados la tarde de ayer al poniente de la ciudad, las víctimas duraron más de tres horas en espera de recibir atención médica debido a que no había unidades de auxilio disponibles.

No es el primer caso que se registra en esta frontera de tardanza de los cuerpos de rescate para acudir a los llamados de auxilio y como luego se dice "se echan la pelotita entre las corporaciones y el Centro de Emergencias 911". El domingo de la semana pasada un ciclista esperó más de una hora herido y el joven estudiante quien el lunes perdió la vida, tampoco recibió ayuda a tiempo.

Los hechos se registraron ayer cerca de las 19:00 horas en la calle Oriente 1 de la colonia Las Cumbres a la altura de la calle Norte hasta donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja hasta cerca de las 22:00 horas.

Las dos víctimas fueron identificadas como Mario y Benito de 25 y 40 años respectivamente quienes se dedican a lavar carros y al momento de ser lesionados se encontraban limpiando un carro.

Una de las víctimas dio a conocer que sólo escucharon los disparos y corrieron, pero señaló que varias camionetas pasaron a gran velocidad.

"Yo me metí a una casa y me tire al piso pero ya no me pude levantar porque estaba herido" señaló Benito. "Se llevaron a Mario primero ya que él estaba más grave en un carro pero no supe quien" añadió.

Médicos de urgencias del Hospital General de inmediato intervinieron a los dos hombres debido a las lesiones que presentaban y dieron a conocer que uno se encuentra estable y el otro su estado de salud es reservado.

Agentes investigadores acudieron a la sala de urgencias del citado nosocomio para entrevistar a los lesionados para iniciar la correspondiente carpeta de investigación (NUC).

Fue en redes sociales que vecinos del sector empezaron a pedir ayuda ante la tardanza de los cuerpos de rescate, esto luego de que en repetidas ocasiones realizaron llamadas al 911 donde les señalaban que no había ambulancias disponibles.

¿Y EL 911?

3 por lo menos las horas en que los heridos esperaron a recibir atención médica.