Atacan a excandidata en plena Nochebuena

Raymondville, Tx.

Luego de la brutal golpiza en Nochebuena a una mujer, excandidata al Senado estatal por el Partido Republicano, autoridades de Raymondville han anunciado la detención de tres personas involucradas en el ataque.

Los hechos fueron denunciados por la excandidata, Vanessa Tijerina, quien difundió imágenes de su rostro, fuertemente maltratado a golpes, para pedir la ayuda de la comunidad y lograr, además de la detención de los involucrados, identificar a la persona que, a decir de la afectada, podría haber estado detrás del atentado.

Tijerina dijo que los hechos tuvieron lugar en un Texas Inn, localizado sobre la lateral del Expressway, en Raymondville, luego de ser contactada por una mujer, que le dijo que necesitaba decirle "algo muy importante con respecto a su seguridad". Luego entonces, aparecieron tres personas que procedieron a golpearla con saña, lastimándola severamente.

Autoridades del departamento de Policía dieron a conocer de la detención de Amanda Salinas, Ariel Vera y Raymond Santana, como probables responsables de la agresión, aunque de momento la Policía no ha determinado el motivo, destacándose que el caso sigue bajo investigación.

Vanessa Tijerina dijo a otros medios, como a KVEO, que fue atraída a un Texas Inn, en Frontage road, por una mujer con un "sostén negro".

La mujer, identificada como Amanda Salinas por Tijerina, dijo que necesitaba decirle a la excandidata "algo muy importante con respecto a su seguridad".

Tijerina, señaló KVEO, dijo que hay una persona que estaba dando órdenes por teléfono y esa persona aún no ha sido arrestada, sin embargo esa información no ha sido confirmada por la policía. La policía no ha determinado el motivo.

