Atacan a balazos a circo del terror en Acapulco

Chilpancingo, Gro.

Tras un ataque que sufrieron, empleados del Circo de Terror decidieron marcharse de Acapulco, a donde había llegado en noviembre.

El dueño del Circo del Terror denunció que luego de que este miércoles en la mañana fueron atacadas sus instalaciones y vehículos decidió desmontar este centro de diversión e irse.

Agregó que no regresará nunca más a este puerto turístico para brindar su espectáculo.

Ayer, varios individuos armados atacaron a balazos la carpa, la taquilla y varios vehículos propiedad de esta empresa que se instaló en la avenida Cuauhtémoc.

Las autoridades locales no reportaron personas lesionadas.

Los primeros reportes indican que cuatro jóvenes, que viajaban en motonetas, arribaron a las instalaciones del centro de espectáculos poco después de las 6 de la mañana y accionaron sus armas en repetidas ocasiones.

Los agresores dispararon medio centenar de balas contra el circo, por lo que los empleados que pernoctaban en sus remolques se pusieron a salvo para evitar ser lesionados.

Una vez que se sintieron a salvo, los afectados llamaron a la Policía para ser resguardados.

Se informó en forma extraoficial de que integrantes de un grupo criminal decidieron atacar estas instalaciones debido a que el dueño se ha negado a pagar la cuota como pago de chantaje.

"Ya nos vamos, ya di la orden de que todo sea desmontado", afirmó.

Luego del ataque a tiros, trabajadores de este Circo, empezaron a desmontarlo.

"Así no se puede trabajar, no es posible que ya ni trabajar te dejen. De verdad no se puede, esto ya rebasó los límites", dijo el empresario en un audio que difundió el vocero de la Coordinación Estatal de la Reconstrucción y la Paz, Roberto Álvarez Heredia.

"Afortunadamente solo fueron daños materiales, todos estamos bien. Hemos tenido algunos problemillas, pero esto ya pasó los límites y mejor nos retiramos", dijo el dueño del circo.