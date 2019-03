Atacada por un jaguar por querer tomarse una 'selfie'

Una mujer quería hacerse un selfie con una jaguar y ella le respondió propinándole un buen zarpazo. Un ejemplar del felino atacó este sábado a una mujer que había escalado la valla de protección que la separaba de la jaula del felino del público en el zoo Wildlife World, a oeste de Phoenix (Arizona). El animal le sajó su antebrazo derecho y le produjo un desgarrón profundo. La mujer herida, de unos treinta años, cayó al suelo dolorida.

"Escuché a la mujer gritar 'ayuda, ayuda, ayuda'. El jaguar, desde dentro de la jaula, le agarró el brazo y le clavó sus garras en la carne", aseguró un testigo del incidente, Adam Wilkerson, en la cadena Fox 10. Fue la madre de este testigo quien logró distraer al felino arrojándole agua de una botella. El jaguar liberó a la mujer y, luego, se distrajo mordisqueando la botella.

Un portavoz de Rural Metro Fire, un servicio privado de bomberos y servicios de emergencia, ha informado de que llevaron a la herida, de la que no ha desvelado la identidad, a un hospital. Una vez tratada de sus heridas, regresó al zoo a pedir disculpas, según el portavoz. "Quería hacerse un selfie o una foto del animal, y acercó tanto su brazo a la jaula que el animal pudo agarrarla", ha dicho.

En unas declaraciones en televisión, una representante del zoo afirmó que el animal no será sacrificado y que las vallas dejan un espacio de seguridad de varios metros entre los visitantes y el felino. "Prometemos que nada le va a pasar a nuestro jaguar", afirmó, descartando que se sacrifique. "Hablamos de animales salvajes y por algún motivo están ahí puestas esas barreras".

A woman suffered serious injuries after being attacked by a jaguar while attempting to take a selfie at an Arizona zoo.



The zoo says the woman crossed a barrier in an attempt to get the photo. https://t.co/kCYxnjEEc1 pic.twitter.com/JUVMBemVVT