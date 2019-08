Ataca una perra con crías a niña

Río Bravo, Tam.- Niña es mordida por perra con crías, en hechos que se suscitaron la tarde del sábado en la colonia Hacienda Las Brisas, interviniendo incluso, autoridades del Ministerio Público que atendieron la denuncia presentada por la familia de la menor.

El incidente de ataque animal, tuvo lugar en calle Río Usumacinta número 104, en donde familia del sector, reportó a la can, misma que, pese a no ser de gran tamaño, lesionó la pequeña, de quien no se proporcionaron los datos.

La autoridad ministerial, solicitó el apoyo de Protección Civil, para ubicar y capturar a la perra, la cual fue inmovilizada y remitida a las instalaciones de PCyB, en donde quedó confinada.

Destaca el hecho de que el animal, pese a su tamaño "mediano", desplegó una conducta agresiva, debido a que se encuentra en crianza de un cachorro.

Como se informó en su momento, Protección Civil, solo devuelve a animales domésticos con reporte de agresión, hasta que que la autoridad ministerial lo determine cuando ha denuncia, y cuando no la hay, solo si el dueño y la parte afectada, llegan a un acuerdo, en donde se saldan los gastos y curaciones, además de que el amo del can, debe de colocarle bozal, sobre todo en caso de razas consideradas "de pelea".