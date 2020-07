Ataca Covid ante las defensas bajas

El 71 por ciento de los pacientes que presentan Covid grave, es porque traen un sistema inmunológico deprimido". Claudia Munguía, Nutrióloga y master en Salud Pública

Para poder enfrentar el Covid-19 y cualquier otra enfermedad, los ciudadanos deben tener ventaja física y nutricional, con un peso saludable y con alimentación adecuada, ya que si no se tiene un sistema inmunológico fortalecido, se hace propenso a que el virus tenga más replicación viral y mayores riesgos de complicaciones.

Actualmente el 80 por ciento de los pacientes traen las defensas bajas y el 71 por ciento de los pacientes que presentan Covid grave, es porque traen un sistema inmunológico deprimido o son enfermos crónico degenerativos.

Claudia Munguía Cisneros, nutrióloga y Master en Salud Pública en Reynosa, dijo a El Mañana que físicamente se debe estar en un peso saludable, ya que si se tiene una acumulación de grasa abdominal, eso genera mayor inflamación en las células y eso hace más propenso a que el virus tenga más replicación viral: se puede tomar una cinta y medirse la cintura y debe estar menos de 90 centímetros.

NO SALIR DE CASA

Para estar estables se debe tener el azúcar regulada, ya que Estados Unidos, está intentando aplicar una medida que implique no salir de la casa con un nivel de glucosa no mayor a 150 miligramos por decilitro, para que el pacientes no estén tan propensos al virus.

"Bioquímicamente necesitamos hacer nuestros análisis, ver el smac 24 y biometría hemática porque necesitamos ver cómo está nuestro nivel de glucosa, colesterol, triglicéridos, deben estar equilibrados, sabemos que cuando el nivel de glucosa está más alto y se está propenso a que haya replicación viral, si nosotros controlamos nuestros niveles de azúcar vamos a estar más estables", dijo.

La nutrióloga especialista en el tema, señaló que el Covid-19 causa anemia y elevación de plaquetas, lo que causa una coagulación alta, por lo que si se tiene una anemia arrastrando, que no se ha tratado o dado seguimiento, se deben hacer los exámenes para checar el hierro y los niveles de sangre: los síntomas de anemia son: cansancio, caída de cabello y palidez.

Munguía Cisneros, explicó que el 80 por ciento de los pacientes que llegan a consulta, traen las defensas bajas, glóbulos blancos bajos, que son los encargados de atacar a los virus y bacterias para defendernos de cualquier infección.

LO QUE DEPRIME

Los hábitos que deprimen al sistema inmunológico son el alcohol y el cigarro, que van a la alza ante el aislamiento, lo cual daña los pulmones y si se trae un daño se estará más propensos a un Covid más agresivo, además de controlar la diabetes y revisar la presión arterial.

"Tenemos que controlar esos factores, nos debemos monitorear para mantener equilibrado y tener un poco de ventaja física, nutricional, para enfrentar este virus porque de otra manera vemos el 71 por ciento de los pacientes que presentan Covid grave, es porque traen un sistema inmunológico deprimido o enfermedades crónico degenerativas y tenemos que atendernos antes", expresó.

La nutrióloga señaló, que para tener buena salud es bueno comer muchas frutas para tener vitamina C porque esa no se almacena en nuestro cuerpo y se tiene que consumir a cada rato y diariamente, así como tres frutas al día distribuidas.

"Podemos tomar jugos naturales que no sean envasados de preferencia, jugo de naranja, de zanahoria que tiene vitamina A, que nos ayuda mucho a disminuir los síntomas severos de esta enfermedad, el zinc es un mineral que tiene una respuesta antiviral natural y lo encontramos en los cereales integrales, arroz integral, pan integral, un galleta integral", recalcó.

CONSUMIR MENOS CARNE

Las master en Salud Pública, señaló que se debe disminuir el consumo de carne, porque crea más inflamación a nivel celular, por lo que se debe comer máximo dos veces a la semana.

"Sabemos que en el norte comemos mucha carne, deben ser carnes magras que no se fajita o costilla porque tiene más grasa, pollo tres veces a la semana, tres jueves a la semana con eso es suficiente lo demás que sean puras claras, frijoles, lentejas y garbanzo, evitar las grasas y los refrescos porque es una bomba de azúcar y esa azúcar es un cóctel de lujo para que el virus llegue y entre más azúcar le damos es peor", explicó.

Azúcar, cóctel de lujo para el virus

El 71 por ciento de los pacientes que presentan Covid grave, es porque traen un sistema inmunológico deprimido o enfermados crónico degenerativas.

El 80 por ciento de los pacientes que llegan a consulta traen las defensas bajas, glóbulos blancos bajos.

Se deben tener controladas las enfermedades crónicas degenerativas.

Atenderse los que tienen anemia

Comer frutas y verduras, menos carne

Evitar el alcohol y el cigarro.





Evitar cigarros y alcohol es vital, además controlarse las enfermedades como diabetes y la hipertensión.