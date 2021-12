Ataca Covid-19 a Rafael Nadal

A través de Twitter, Nadal compartió que dio positivo en una prueba de PCR que se realizó a su llegada a España y ahora su participación en el Abierto de Australia, que arranca el 17 de enero, está en riesgo .

"Quería anunciarles que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por Covid en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", posteó Nadal, sexto en el ranking ATP.

"Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución. Los mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos. Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión", añadió el ibérico.