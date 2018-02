Asume Sedena responsabilidad de accidente aéreo en Oaxaca

Cd. de México.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, afirmó que la dependencia asume la responsabilidad por el accidente aéreo que dejó 13 muertos en Oaxaca.



Al arribar a Jamiltepec, el mando militar mostró su consternación y se comprometió a reparar el daño.



"Vengo a saludarlos, a externarles nuestro pésame a nombre de todos los soldados, por esta desgracia que se origina por nuestro interés de venir a ayudar a la comunidad, aquí a Jamiltepec, no tiene caso que les explicara lo que pasó, lo que sí es importante que sepan que la Secretaría de la Defensa Nacional asume totalmente su responsabilidad de lo que aquí aconteció", dijo a familiares de los fallecidos.



"No podría ni tengo el poder para devolverles la vida de quienes ya se fueron, no puedo hacer eso, pero sí mi compromiso, me lo acaba de decir el señor Presidente (Enrique Peña Nieto), que es estar pendientes de todos y cada uno de ustedes hasta que alcancemos a reparar este grandísimo problema".



El polvo que levantó el helicóptero Black Hawk UH-60 al intentar aterrizar en un baldío de Santiago Jamiltepec desorientó al piloto, lo que provocó el desplome del aparato, adelantó el mando militar.



La condición nocturna, añadió, también fue factor.



"Primero la hora (después de las 22:00 horas) en la que se pretendió llegar al área para establecer la ayuda, el problema del polvo que se levantó hizo que el piloto se desorientara, y bueno el que haya estado la gente aquí cercana", dijo a medios.



"Yo dije en este momento a los deudos que reconocemos la responsabilidad que tenemos en este accidente y lo enfrentaremos; nos haremos cargo de lo que tengamos que hacer para que la gente pueda recuperar la normalidad".



El mando militar prometió hacer lo posible para remediar esa "desgracia".



"No van a recuperar a sus parientes, pero trataremos de hacer todo lo que esta a nuestro alcance para que las autoridades federales estatales y municipales y las Fuerzas Armadas podamos hacer lo que esta en nuestro alcance para tratar de remediar esta desgracia que ocurrió por muchos factores", afirmó.



La Fiscalía de Oaxaca reportó que el accidente en el helicóptero militar, en que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador Alejandro Murat, dejó 13 muertos, entre ellos tres menores.



Se trata de 5 mujeres, 4 hombres, 2 niñas y un niño que fallecieron en el lugar de los hechos y una persona más que murió en el Hospital de Jamiltepec. Las víctimas se encontraban en tierra al momento del desplome.



Además, 15 personas resultaron lesionadas.