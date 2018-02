 Asume Sedena culpa de caída

Ciudad de México

La Fiscalía de Oaxaca informó que el accidente dejó 13 muertos, entre ellos 3 menores.

Se trata de 5 mujeres, 4 hombres, 2 niñas y un niño que fallecieron en el lugar de los hechos y una persona más que murió en el Hospital de Jamiltepec. Las víctimas se encontraban en tierra al momento del desplome.

Además, 15 personas resultaron lesionadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió ayer la responsabilidad por el accidente aéreo ocurrido la noche del viernes en Oaxaca.

En una visita a Santiago Jamiltepec, el General Salvador Cienfuegos manifestó a los familiares de las víctimas su consternación y se comprometió a reparar el daño.

"Vengo a saludarlos, a externarles nuestro pésame a nombre de todos los soldados, por esta desgracia que se origina por nuestro interés de venir a ayudar a la comunidad. No tiene caso que les explique lo que pasó, lo que sí es importante que sepan es que la Secretaría de la Defensa Nacional asume totalmente su responsabilidad de lo que aquí aconteció", dijo.

"No podría ni tengo el poder para devolverles la vida de quienes ya se fueron, no puedo hacer eso, pero sí mi compromiso, me lo acaba de decir el señor Presidente (Enrique Peña Nieto), que es estar pendientes de todos y cada uno de ustedes hasta que alcancemos a reparar este grandísimo problema".

El general Cienfuegos se comprometió a estar al pendiente de los damnificados, con atenciones personalizadas hasta que mejoren las condiciones de los afectados con supervisones y visitas por lo menos cada mes.

También ofreció su apoyo para la reconstrucción de viviendas, el otorgamiento de indemnizaciones, la atención con consultas médicas y psicológicas para la gente que también resultó afectada por el sismo.

La noche del viernes, el helicóptero militar Black Hawk UH-60M en el que viajaban el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el Gobernador Alejandro Murat cayó de unos 30 metros de altura cuando intentaba aterrizar en un paraje del Municipio costero de Oaxaca.

Cienfuegos explicó que el polvo que levantó el helicóptero al intentar aterrizar desorientó al piloto, lo que provocó la caída del aparato que en un inicio se informó se trataba de un MI-17.

La condición nocturna, añadió el Secretario, también fue un factor que influyó en el accidente.

"Primero la hora (después de las 21:00 horas) en la que se pretendió llegar al área para establecer la ayuda, el problema del polvo que se levantó hizo que el piloto se desorientara, y bueno el que haya estado la gente aquí cerca", dijo.

Al respecto, pilotos militares advirtieron que no se debió aterrizar en una zona rodeada de cables y entre gente agrupada.

"No se tenía apoyo en tierra para dar espacio al aterrizaje y la tripulación pudo tener la presión de los altos funcionarios para bajar ahí, todo se juntó", indicó uno de ellos.

Navarrete, en valoración médica: Segob

Tras el accidente aéreo ayer en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, fue sometido a una valoración médica.

"La #SEGOB informa que el C. Secretario @navarreteprida acudió a valoración médica después del accidente aéreo ocurrido ayer en #Oaxaca", tuiteó la dependencia.

"Se espera que la próxima semana visite a los deudos de este lamentable suceso, a quienes expresa sus más sinceras condolencias".