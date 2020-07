Asume nuevo mando de la estación Del Río

Edinburg, Tx.

Austin L. Skero II, jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza del Sector Valle del Río Grande, RGV, tomará el mando en la estación Del Río esta semana, según destacaron las autoridades federales a través de un comunicado.

El Jefe Skero asumió el papel de jefe adjunto del Sector Valle del Río Grande en 2019, en un momento en que el sector experimentó un aumento en las detenciones de extranjeros ilegales. El jefe dirigió al sector en la coordinación con autoridades de diferentes sectores a nivel binacional, administró programas operativos críticos y desarrolló iniciativas locales y programas.

Con mas de 30 años de experiencia, el Jefe Skero comenzó su carrera en la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en febrero de 1995, en la estación de Brownsville, como miembro de la Academia Clase 279. Su ética de trabajo y habilidades de liderazgo le permitieron ascender a varios roles de liderazgo en Texas, Nuevo México, Dakota del Norte y Washington, DC.

Sus logros le han valido muchos premios y elogios, el más notable es el premio al valor más alto de la Patrulla Fronteriza, el Premio Newton-Azrak.

"Estar de vuelta en el sector RGV ha sido un privilegio absoluto", dijo el jefe Skero. "Los empleados, las personas y las asociaciones aquí en el Valle son excepcionales y extrañaré mucho el área. Sin embargo, no me voy a mudar lejos, solo un poco río arriba a Del Río, así que me mantendré en contacto con los muchos amigos que he hecho aquí ".

En nombre de la familia del sector RGV, felicitan con un pastel a Austin Skero en su ascenso a Jefe de Patrulla del Sector Del Río. Su dedicación al servicio abarca más de 30 años.