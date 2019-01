Asume nuevo delegado del ISSSTE en la entidad. Es el primer cambio de la era López Obrador

Sé que hay carencias, sé que hay mucho qué hacer, mucho que trabajar en esto y tendré que sentarme a planear . Eduardo Martínez Bermea, delegado regional del ISSSTE

Cd. Victoria, Tam.- Este viernes tomó posesión como nuevo delegado regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el doctor Eduardo Martínez Bermea, exdirector del Hospital Civil de Ciudad Victoria, siendo este el primer cambio de primer nivel en delegaciones federales tras el cambio de administración federal del primero de diciembre pasado.

"Venimos con todas las ganas y con todo el esfuerzo de trabajar y hacer bien las cosas, vamos primero a sentarnos y hacer un diagnóstico estacional, observar cómo está el estado, como están las instalaciones hospitalarias, las clínicas familiares, y ya después iremos tomando medidas pertinentes", comentó el delegado tras la ceremonia de toma de protesta en las oficinas centrales ubicadas en la zona centro de esta capital.

"Vengo a hacer las cosas bien, vengo a trabajar, vengo a dar todo de mí para que esto avance como lo ha estado haciendo", reiteró al reconocer el trabajo realizado por su antecesor, el doctor Juan Guillermo Manzur Arzola, "a mi forma de ver las cosas hizo un buen trabajo, es un buen elemento, es un buen médico, es un buen amigo".

Brevemente señaló que por el momento no cuenta con instrucciones para realizar alguna auditoría al ISSSTE en esta entidad, así como que en próximas fechas se reunirá tanto con extrabajadores jubilados y pensionados así como con trabajadores en funciones para implementar medidas enfocadas en mejorar la atención a la derechohabiencia.

Asimismo indicó que se revisará la condición de las clínicas y hospitales en Tamaulipas y el norte del estado de Veracruz, "sé que hay carencias, sé que hay mucho qué hacer, mucho que trabajar en esto y tendré que sentarme a planear, hacer una buena organización, venimos a trabajar, a hacer las cosas bien y echarle muchas ganas para que el único beneficiado sea el derechohabiente del ISSSTE", reiteró.

Estiman recorte mínimo a plantilla de eventuales

Luego del anuncio que en días pasados hizo el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, en el sentido que habían sido detectadas plazas dobles en prácticamente todas las áreas de esa institución en el país,pero principalmente en las administrativas,será necesario realizar un recorte de por lo menos tres mil trabajadores.

Para matizar estanoticia el coordinador de Desarrollo Estratégico delInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fausto Aguirre Loaiza, señaló este viernes en esta capital que el recorte sería ´mínimo´ y que sólo afectaría a trabajadores eventuales del ISSSTE, "lo que ha declarado el director general es del área de trabajadores de confianza, una disminución mínima que seguramente eso está en proceso".

Destacó que hasta el momento no se han realizado otros ajustes de personal pero no descartó que en las próximas semanas o meses se den los ajustes arriba señalados; en cuanto a la posibilidad de la existencia de ´aviadores´ el funcionario federal dijo no tener conocimiento del tema, "no es desafortunadamente mi área, es el área de Recursos Humanos".

Estos cambios, indicó, forman parte de la política de austeridad anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador los cuales buscan mejorar el servicio y la atención que reciben miles de derechohabientes en todo el país, "hay una gran expectativa que esto va a seguir avanzando de manera sustancial a favor de la derechohabiencia".