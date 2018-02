Asume Meade candidatura presidencial del PVEM

CIUDAD DE MÉXICO.– El salón del WTC Ciudad de México parecía un palenque, el imitador de Juan Gabriel amenizaba en el lugar y cantaba “hoy voy a votar por Meade”, jugando con la canción Fue un placer conocerte.

Dos botargas de tucán, llamadas Tuqui, traídas del Estado de México, bailaban alrededor de la pista circular alumbrada por una luz verde mientras sonaban las matracas y las trompetas, preparando la llegada de José Antonio Meade.

El espectáculo previo a la llegada del aspirante era más parecido a un show de palenque que a la asunción de un candidato presidencial. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –la “familia verde”, como le llamaba el amenizador y cantante Juan Michel a los simpatizantes de este instituto político, controlado por Jorge Emilio González– organizó un espectáculo musical, para expresarle su apoyo a Pepe Meade.

Una hora antes del acto político en el cual el PVEM ungió a Meade como su candidato, en alianza con el PRI y Nueva Alianza, este espacio del también llamado Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones estaba lleno de música, luces y baile.

“¡Familia verde, dónde está!”, gritaba el imitador de Juan Gabriel mientras cantaba el repertorio del cantautor: Querida; Buenos días, Señor Sol; Me gusta estar contigo; No tengo dinero; Yo no nací para amar… El artista trataba de animar a la gente, que lo miraba sin reaccionar hasta que mencionaba su lugar de procedencia.

En algún momento de la fiesta, las luces verdes y rojas centelleaban en el salón oscuro, iluminando los rostros de los asistentes. En seguida, en la pantalla principal apareció el hashtag “#YoMeroVerde” y las porras estallaron con los gritos: “¡Pepe, Pepe, Pepe para presidente!”, “¡Pepe, amigo, el Verde está contigo!” y “¡Juana, Juana, Juana para primera dama!” con los cuales los asistentes recibieron a José Antonio Meade y a su esposa, Juana Cuevas, quien lo ha acompaña desde noviembre cuando empezó la precampaña presidencial.

Por si faltara algo, también el karaoke apareció con la llegada de Meade, para que se entonaran canciones compuestas especialmente para el candidato presidencial: “A ganar con Pepe y con el Verde” y “Tu partido es el Verde, vas a ser feliz con el Verde”. Mientras los asistentes hacían la tradicional ola futbolera.

---

Pide confianza

Carlos Puente, dirigente nacional del PVEM, dio la bienvenida a los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa Reza y Claudia a Ruiz Massieu, así como a Dionicio Meade, padre de José Antonio, invitados especiales al acto.

También con la llegada del aspirante fueron lanzados aire comprimido y papeles de colores. El aspirante presidencial agradeció la recepción, diciendo que tomaba como suyos las metas del Partido Verde.

En la ceremonia en la que rindió protesta como candidato presidencial del PVEM, Meade agradeció la recepción, pidió confianza de los militantes y dijo que ganará las próximas elecciones con trabajo de equipo.