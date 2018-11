Asume Gobierno de NL vigilancia en Monterrey

Monterrey, N.L.

El Gobierno de Nuevo León asumió ayer el mando de la vigilancia de la capital regiomontana, debido a una situación de "vacío de poder" por la falta de alcalde, después que la Sala Superior del TRIFE anuló recientemente las elecciones municipales.

Además, diputados locales han entrampado la integración de un Concejo Municipal, que gobernaría Monterrey hasta el próximo 16 de diciembre, cuando se llevarán a cabo comicios extraordinarios.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Bernardo González confirmó que Fuerza Civil dejará de patrullar de manera compartida la ciudad con policías municipales y tendrá el control de las tareas de vigilancia.

Durante las últimas semanas la ciudad ha sido sacudida por una ola de violencia, que se ha extendido al resto del área metropolitana.

El Gobierno estatal señaló, que la decisión de ejercer el mando policíaco no fue consultada al secretario del Ayuntamiento saliente, Genaro García de la Garza, nombrado provisionalmente por el Congreso encargado de despacho de la Presidencia Municipal.

Añadió que la medida policial será aplicable por 60 días, con posibilidad de una prórroga.

En ese lapso, la Secretaría de Seguridad estatal estará al mando de la Policía de Monterrey.

Pese a la inseguridad imperante, el Gobierno nuevoleonés negó que se trate de una situación de emergencia

"No hay riesgo en el tema de seguridad, de la operatividad. Existe el riesgo jurídico y existe el riesgo administrativo que por falta de mando de la autoridad constituida se detenga el servicio a los ciudadanos", indicó.

Reiteró que "no se trata de una emergencia. Estamos tomando esta decisión por esta emergencia administrativa y de mando que tiene que ver precisamente con el vacío que existe de la decisión de una autoridad legalmente constituida".

"ES OCURRENCIA"

Por su parte, el coordinador del PRI en el Congreso local, Francisco Cienfuegos, aseguró que el control policíaco del Estado, en Monterrey, es una ocurrencia más del gobernador, Jaime Rodríguez.

"Es como cuando dijo que había que bañarse en tres minutos para ahorrar agua", recordó.

Afirmó que no se justifica la intervención estatal, toda vez que hay un encargado de despacho en la Alcaldía, en la persona del secretario del Ayuntamiento saliente, Genaro García.

"No hay un vacío de poder, la ley es muy clara, ante la ausencia justificada del alcalde existe un plazo natural de 15 días para que el secretario del Ayuntamiento tenga el mando temporal del Municipio y de la Policía de Monterrey", subrayó.

Francisco Cienfuegos acusó al gobernador de utilizar el tema policíaco para meter mano en las elecciones municipales extraordinarias, de las que no quiere cubrir los aproximadamente 50 millones de pesos, que requiere la Comisión Estatal Electoral.

"No vale el argumento de que no hay dinero (en las arcas estatales) tiene la obligación constitucional de erogar esa cantidad, a veces no salen las cosas como se planean", especificó.

Lamentablemente, insistió, en las últimas 24 horas se complicó en el Congreso la instalación del Concejo Municipal que gobernará Monterrey, hasta concluidos los comicios extraordinarios.

Cienfuegos confió en que el concejo tome protesta en fecha próxima. "No podemos exceder los 15 días", puntualizó.

