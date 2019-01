Asume el presidente de la Suprema Corte

"Defenderé la autonomía porque hacerlo significa defender el estado de derecho y la seguridad jurídica". Arturo Zaldívar de Lelo, presidente de la SCJN.

Ciudad de México

Con insistentes reclamos en defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió al ministro Arturo Zaldívar de Lelo de Larrea como su presidente para el periodo 2019-2022.

La elección de Zaldívar resultó de una sola ronda de votación con el apoyo de siete de los once ministros, y ocurrió luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán declinara su postulación para encabezar al Poder Judicial de la Federación.

Zaldívar, quien ha ejercido durante nueve años como ministro, encabezará también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano encargado de la administración y vigilancia de los jueces y magistrados federales.

Desde la reestructuración de la SCJN, en 1995, es la primera vez que asume como presidente uno de los considerados ministros externos; es decir, sin carrera judicial previa a su ingreso al Poder Judicial.

En su discurso de aceptación ante la presencia parcial de los plenos del CJF y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Zaldívar dijo que defenderá la autonomía e independencia de los jueces federales porque hacerlo significa "defender los derechos humanos de todos, el estado de derecho y la seguridad jurídica".

En medio de las críticas al Poder Judicial por sus diferencias con el Poder Ejecutivo y el Legislativo en relación con los sueldos de los ministros y de distintas iniciativas en el Senado para reformar al Poder Judicial, Zaldívar aseguró buscará "un diálogo constructivo" con los otros poderes.

"Independencia no es aislamiento... no es intolerancia, no es romper el diálogo", pero tampoco es una teoría. Se defiende todos los días", afirmó al comprometerse también en no interferir en las resoluciones de los jueces y magistrados federales.

Insistió en que México se encuentra en "un momento extraordinariamente complicado" y "pasa por un momento problemático", por lo que se comprometió a "renovar el Poder Judicial", sin dejar de considerar que la Suprema Corte ha sido "un órgano muy importante en la transición democrática" del país.

La SCJN ha sido clave para el equilibrio de poder y el desarrollo de los derechos humanos en México, afirmó.

Pidió a los ministros "equipo y unidad" para la renovación del Poder Judicial de la Federación y aseguró que sus políticas públicas "serán con el consenso de todos los ministros".

La elección de Zaldívar, que contrató con la de su antecesor, Luis María Aguilar, cuando fueron necesarias 32 rondas, se produjo luego de la integración de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo integrante de la Corte.

Alcántara Carrancá fue designado por el Senado el pasado 20 de diciembre, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para reemplazar al ahora ministro en retiro José Ramón Cossío.

La votación y la sesión de ingreso del ministro González Alcántara estuvo encabezada por la ministra Margarita Luna Ramos, en su calidad de decana del máximo tribunal, luego de que el periodo de Luis María Aguilar terminara el 31 de diciembre.

En el discurso de bienvenida al nuevo juez constitucional, el ministro Pérez Dayán afirmó que la división de poderes y la independencia judicial deben ser respetadas y asimiladas para asegurar la armonía entre las personas y las autoridades y entre las autoridades mismas.

Pérez Dayán fue el ministro que en diciembre pasado ordenó la suspensión de la Ley General de Remuneraciones, según la cual ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de la República, aunque ahora los jueces y magistrados federales, así como altos funcionarios del Poder Ejecutivo y de organismos autónomos ganan más de los 108 mil pesos mensuales que se designó el presidente López Obrador.

En el presupuesto de 2019, el Congreso redujo el sueldo de los ministros, aunque sus ingresos siguen siendo superiores a los del presidente de la República.