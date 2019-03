Asume dirección de la Agencia Notimex

Ciudad de México.

La nueva directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, aseguró que hará de esta institución, la agencia de noticias más importante de habla hispana, y ofreció garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos.

Entrevistada luego de rendir protesta de su nuevo cargo ante el pleno del Senado de la República, dijo que "tenemos planes que vamos a aterrizar poco a poco", pero vamos a hacer de Notimex una agencia plural abierta a todas las voces.

"Que pueda llegar a través de una App a todos los ciudadanos mexicanos, gratis, con un contenido mucho más especializado, ya de paga, pero de entrada que todos los mexicanos puedan tener en sus teléfonos móviles el servicio informativo de Notimex".

Los mexicanos pueden estar tranquilos, dijo, de que vamos a defender su derecho a la información, y aseguró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le ofreció que no habrá censura.

Sostuvo que desde la dirección general de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, buscará hacer más con menos, y adelantó que se rescatarán los géneros periodísticos, como el reportaje de investigación, la crónica y la entrevista, entre otros.

Adelantó la creación de tres unidades; la primera de Periodismo con Perspectiva de Género; otra con Perspectiva de Derechos Humanos y una más de Periodismo de Investigación.

La idea, explicó, es hacer de Notimex una agencia moderna y convertirla en la más importante de habla hispana, donde todos los mexicanos tengan la posibilidad de contar con el servicio informativo en sus teléfonos móviles, de manera gratuita, aunque también se cobrarán contenidos especiales.

"Los trabajadores de Notimex pueden estar tranquilos", aseguró, si bien señaló que se "va a analizar caso por caso, para estudiar el perfil de cada trabajador y si éste corresponde con los nuevos tiempos de transformación de la Agencia".

Igualmente, ofreció que se estudiarán los casos de quienes quieran publicar columnas de opinión en Notimex, bajo el principio de que se escuchen todas las voces, más allá de ideologías, "porque de eso se trata el periodismo".

Sobre la publicación reciente de una carta anónima sobre la situación de los corresponsales internacionales, dijo que el texto carece de firmas, pero en todo caso, la situación se deriva de una decisión que tomó en su momento el entonces director general Alejandro Ramos Esquivel.

En todo caso, fue una situación que los propios corresponsales aceptaron, "hay toda la documentación al respecto; es un asunto que no me corresponde a mí", aunque aclaró que "en este momento, no puedo garantizar ningún puesto de trabajo".

Asimismo, consideró que no son buenos los líderes sindicales vitalicios, que no deben eternizarse, "habrá que hacer una evaluación sobre el sindicato, que ya se han difundido por algunas prácticas de dudosa procedencia, tendremos que investigar eso también, se tendrá que dar libertad a los trabajadores para elegir a su líder sindical", apuntó.