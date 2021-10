Aspirantes a candidato deben renunciar en diciembre: ´Cachorro´

El evento, aclaró el dirigente blanquiazul, no es organizado por Acción Nacional y destacó que este partido aún no cuenta con un candidato oficial a la gubernatura, "no me deslindo porque a final de cuentas va a ir militancia, y la militancia es de Acción Nacional, es un evento hasta donde yo tengo entendido que la sociedad organiza; y a mí no me corresponde ir, yo soy el presidente de todos los panistas, aún no tengo candidato a gobernador y no me puedo prestar a un evento que la sociedad organiza y que no es partidista".

El evento en cuestión se llevará a cabo en el Poliforum ´Dr. Rodolfo Torre Cantú´ en el Parque Bicentenario de esta capital, a las doce horas, y se organiza a través de la página de Facebook ´Truco en Acción CAVO Tamaulipas´, dentro de la descripción de la página se puede leer: ´en apoyo total al candidato y próximo Gobernador del Estado de Tamaulipecos´, cuenta con mil 610 me gusta y mil 635 seguidores hasta la tarde de este martes.

"Realmente no tenemos candidato", enfatizó Cantú Galván, "hasta donde yo estoy enterado de que la ciudadanía se juntó y organiza este evento, yo no voy a acudir a ese evento obviamente, pero hace un evento la ciudadanía en general de Tamaulipas para que esté el secretario de Gobierno, el ingeniero César Augusto Verástegui Ostos", la elección del candidato a gobernador será por Designación para la cual no se descarta una probable coalición entre el PAN, PRI y PRD.