Aspirante a candidatura del PVEM dice "¡Salud, jodidos!" y lo echan

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rompió su relación con el aspirante a alcalde de Jalpan de Serra, Anuar Selmen González, luego de que se difundiera un video en el que se le observa en estado de ebriedad y con un fajo de billetes.

"Pinches jodidos asquerosos, vamos a chupar", se le oye decir al ahora ex aspirante mientras bebe de una botella.

En la grabación se ve a Anuar Selmen al interior de un vehículo y portando una camiseta con el logotipo del PVEM. "Salud, jodidos", añade el sujeto mientras enseña un fajo de billetes de 500 pesos.

En respuesta, el Verde Ecologista emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y aseguró que la opinión de Selmen "no representa los valores e ideales, mucho menos la opinión" de ese instituto político.

"El Partido Verde hace un llamado al Secretario Estatal de Querétaro, a terminar toda relación entre dicho individuo y el instituto político", añade el documento.

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez, informó que se terminó la relación que se tenía con el que fuera aspirante a la Alcaldía de Jalpan.

"No se permitirán conductas impropias para ningún miembro, simpatizante o militante de este órgano político", agregó el dirigente estatal en un comunicado.

