Aspira serie mexicana ´Maya y Los Tres´ a 7 Premios Annie

La compañía de streaming superó de esta forma a su competidor más cercano, Disney, que sólo recibió 29 menciones entre sus proyectos de cine y televisión.

Sin embargo, las películas de Disney son las que dominaron en el anuncio de la gala, que premia a lo mejor de la animación mundial y que ocurrió la mañana de este martes.

Raya y El Último Dragón y Encanto, ambas de Walt Disney Animation Studios, obtuvieron diez y nueve nominaciones, respectivamente, seguidas por Luca, de Pixar, con ocho.

The Mitchells vs. the Machines, de Sony y Netflix, también consiguieron ocho nominaciones. La categoría de Mejor Película la completa Sing 2, de Illumination, que obtuvo solo una nominación.

La compañía Gkids distribuye tres de las cuatro producciones que aspiran a Mejor Película Indie: Belle, Pompo the Cinephile y Fortune Favors Lady Nikuko. Las otras dos cintas en competencia son Flee, que es la entrada oficial de Dinamarca para el Óscar a Largometraje Internacional, y The Summit of the Gods, de Netflix.

«A pesar de todo o tal vez por lo que nosotros y el mundo que nos rodea hemos pasado durante casi dos años, todos queremos volver a la normalidad», dijo Frank Gladstone, productor ejecutivo de los Premios Annie.

En cuanto a las principales categorías de TV, Arcane, Bob´s Burgers, Love, Death + Robots, Star Wars: Visions y Tuca & Bertie están nominados a Mejor TV/Medios – Público General, mientras que la categoría Mejor TV/Medios – Niños será una carrera entre Amphibia, Carmen Sandiego, Dug Days, Maya y Los Tres y We the People.

En las categorías de doblaje, brillan nombres como los de John Leguizamo y Stephanie Beatriz (ambos por Encanto), Jack Dylan Grazer (Luca), Kelly Marie Tran (Raya y El Último Dragón) y Abbi Jacobson (The Mitchells vs. the Machines).