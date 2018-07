Aspira Sarri a divertirse en el Chelsea

El nuevo entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, destacó este miércoles que buscará crear un ambiente divertido en el club de la Liga Premier para lograr sus objetivos.

El italiano de 59 años reemplazó a su compatriota Antonio Conte, quien fue despedido un año después de no lograr meter al equipo londinense en la próxima Liga de Campeones, a pesar de ganar la liga inglesa la campaña anterior.



"Mi objetivo es divertirme y ser competitivo en todos los torneos hasta el final", dijo el miércoles Sarri en una conferencia de prensa. "Si un equipo se divierte, generalmente los hinchas también se divierten. Queremos alcanzar objetivos de alto nivel, pero primero debemos divertirnos", añadió.



Los medios españoles han vinculado a los jugadores del Chelsea Eden Hazard y Thibaut Courtois con el Real Madrid, y aunque Sarri quiere que los belgas sigan en Stamford Bridge, el ex banquero dijo estar muy tranquilo por la jerarquía que tiene el club para manejar sus transferencias.



"Claramente nos gustaría mantener a los mejores jugadores... esto es lo que cualquier entrenador y club quiere", dijo el ex entrenador del Napoli. "Soy mucho más un entrenador que un gerente general. Soy uno de los pocos técnicos que está aburrido del mercado de transferencias. Nuestra tarea como entrenadores es hacer crecer a los jugadores que tenemos", agregó.



En momentos en que los jugadores que participaron en la Copa del Mundo aún no se unen a la pretemporada de sus clubes, Sarri aseguró que necesitará algo de tiempo para que su filosofía futbolística se vea plasmada en Stamford Bridge.



"Juego de una manera ligeramente diferente (a Conte), por lo que le tomará tiempo al plantel (acostumbrarse)", dijo Sarri.



"Muchos jugadores aún tienen que regresar de la Copa del Mundo. Espero que la calidad de los jugadores me permita obtener resultados", añadió.



El mediocampista italiano Jorginho siguió a Sarri desde el Napoli para convertirse en el primer fichaje del Chelsea de cara a la siguiente temporada, pero el técnico dijo estar interesado en fortalecer aún más su mediocampo.



"Hablé con el club y dije que falta una pizca de calidad a nuestro medio campo para cierto tipo de juego", sostuvo.



El Chelsea iniciará su campaña cuando dispute la Community Shield contra el Manchester City el 5 de agosto. Seis días después abrirá su participación en la Liga Premier con una visita al Huddersfield Town.