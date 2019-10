Asoman basureros ni tan clandestinos

Son alrededor de 150 metros de largo donde algunos y otros vecinos, tal vez no de este sector, han arrojado escombros, cajas de cartón, troncos de palma entre otros objetos haciendo un panorama que refleja la contaminación.

Esperamos que las autoridades municipales tomen nota de este depósito de residuos sólidos que amenaza con agrandarse y provocar aparte de contaminación, problemas de salud a los residentes.

En esta parte de la ciudad, los residentes han optado por convertir un monte de mezquites y maleza, en un cementerio de llantas, borres de cartón, botellas de plástico, latas de aluminio, cobijas y diferentes prendas de vestir.

Entre comida echada a perder y cajas de alimentos crecen palmas, zacate, mezquita y otros árboles propios de esta región.

En esta superficie de alrededor de 150 metros de largo, ha crecido desde hace varios años un enorme deposito de residuos sólidos que ha contaminado el área de referencia.

No se encuentran letreros y al parecer por este sector no circula el camino de la basura, si no ya se hubieran llevado los grandes cúmulos de contaminantes.

Ahí yace para la foto y quizá para la posteridad un enésimo basurero no tan clandestino en este municipio fronterizo.