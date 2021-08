Asocia sus letras

Clinton se asoció con su amiga, la novelista Louise Penny, para "State of Terror". La trama podría ocurrirle a alguien como ella: una secretaria de Estado "novata" que trabaja para el gobierno de un político rival e intenta resolver una ola de ataques terroristas. La novela será publicará el 12 de octubre conjuntamente por la editorial de Clinton , Simon & Schuster, y la de Penny, St. Martin´s Press.

"Escribir un thriller con Louise es un sueño hecho realidad", dijo Clinton, quien ha expresado admiración por Penny y otros escritores de misterio en el pasado, en un comunicado emitido el martes. "He disfrutado cada uno de sus libros y personajes, así como su amistad. Ahora unimos nuestras experiencias para explorar el complejo mundo de la diplomacia de alto riesgo y la traición. No todo es lo que parece".

Penny, una galardonada autora canadiense cuyas novelas incluyen "The Cruelest Month" y "The Brutal Telling" ("Una revelación brutal"), dijo en un comunicado que no pudo decir que "sí lo suficientemente rápido" a la oportunidad de trabajar con Clinton.

"Qué experiencia increíble meterme en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en la mente de la secretaria de Estado mientras explota una crisis de alto riesgo", dijo. "Antes de comenzar, hablamos sobre su tiempo como secretaria de Estado, ¿cuál era su peor pesadilla? ´State of Terror´ es la respuesta".