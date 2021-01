Asistirán alumnos a contribuyentes

Brownsville, Tx.- Estudiantes de la carrera de Tecnología Contable de Texas Southmost College, en conjunto con personal de Servicio de Impuestos Internos (IRS), asistirán y apoyarán a contribuyentes en su declaración de impuestos.

De esta forma se da otra vez cumplimiento al convenio que por casi dos décadas entre ambas instituciones, a través del programa de Asistencia Voluntaria para los Impuestos (VITA), encabezado por United Way of Southern Cameron County, y este año no es diferente.