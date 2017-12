Asisten eventuales a informe; protestan

"Además hay 4 mil 811 trabajadores de contrato en la Secretaría de Salud de Tamaulipas en la misma situación laboral con entre 10 y 11 años de antigüedad”. Eduardo Flores, trabajador eventual de la Salud

Cd. Victoria, Tam.

Decenas de trabajadores de las doce jurisdicciones sanitarias en el estado de Tamaulipas se manifestaron en el teatro Juárez de esta capital en espera de la llegada del gobernador Francisco Javier García Cabeza al cuarto y último informe del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río.

Se trata de trabajadores eventuales con antigüedad de hasta doce años los cuales demandan basificaciones y nivelaciones salariales pendientes desde la pasa administración estatal, “somos siete mil trabajadores del estado de Tamaulipas y no nos han dado nada, ni el gobierno federal ni estatal, necesitamos apoyo y a parte la secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa no nos da el diálogo”.

Los trabajadores de la Salud corresponden a plazas como médicos, enfermería, trabajo social, administrativos y camilleros los cuales tienen ingresos por día desde 113 a 233 pesos, en sus reclamos los manifestantes indicaron que estos sueldos se encuentran desfasados en un 70 por ciento a comparación con los trabajadores de base.

“Además hay 4 mil 811 trabajadores de contrato en la Secretaría de Salud de Tamaulipas en la misma situación laboral con entre 10 y 11 años de antigüedad, no se han respetado sus derechos, no hay servicio médico, no hay créditos para vivienda y el salario es indigno”, agregaron.

Finalmente denunciaron que alrededor de 52 trabajadores de la Salud han sido suspendidos injustificadamente en el pago de sus percepciones, presuntamente por manifestarse y exigir sus derechos laborales, “lo único que estamos pidiendo al gobierno y a la secretaria de Salud es una apertura política para que seamos atendidos y dejar de utilizar actos de represión como en la anterior administración, hacían este tipo de manifestaciones”.