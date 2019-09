Asisten a campamento para explorar el espacio

La Joya, Tx. - A solo 90 millas del recientemente construido SpaceX en la ciudad Brownsville, y 50 millas de la United Launch Alliance (ULA) en Harlingen, Texas, los estudiantes migrantes de La Joya se dirigen al planetario del distrito escolar para experimentar el mundo del espacio.

Durante tres días, los estudiantes migrantes de las escuelas primarias, intermedias y preparatorias tuvieron la oportunidad de participar en el CAMP de exploración espacial (Programa de concienciación y orientación profesional), una iniciativa desarrollada por el programa de Educación para Migrantes de La Joya ISD.

La iniciativa fue desarrollada en asociación con College 1st.Program.

"Mi experiencia fue genial. Me siento inspirado para ir a la universidad", dijo Jerry Herrera, estudiante migrante de La Joya ISD. "Profundizamos en la comprensión de la exploración espacial y me motiva a ser astronauta. Espero algún día pueda ir al espacio y realizar más investigaciones sobre las cosas que aún no sé, pero que pueden existir", dijo jubiloso el escolar.

"La excelencia educativa es el derecho de cada estudiante", dice la visión de La Joya ISD. En su compromiso con esta visión, la implementación del campamento como la exploración espacial puede servir como un camino único hacia la excelencia para los estudiantes que pueden no haber considerado Ciencia, Tecnología, Ingeniería o carreras de Matemáticas (STEM).

"Este campamento o CAMP, definitivamente está motivando a los estudiantes a ir a la universidad porque podríamos no ser conscientes de que estas carreras existen. Las actividades que College 1st trae aquí son muy divertidas y nos despiertan el interés de continuar con una carrera en el campo STEM ", dijo Erik Ibarra, estudiante migrante.