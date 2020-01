Asiste Trump a marcha antiaborto

CIUDAD DE MÉXICO.

Donald Trump se convirtió este viernes en el primer Presidente de Estados Unidos en asistir a la Marcha por la Vida, una movilización antiabortista con casi 50 años de existencia. El Mandatario subió al escenario donde se congregaban miles de personas en Washington D.C. y ofreció un discurso a los asistentes que buscan revertir la decisión de la Suprema Corte que hizo legal el aborto en Estados Unidos en 1973.

"Es un honor ser el primer Presidente en asisitir a la Marcha por la Vida", dijo Trump al dirigirse a la audiencia. "Estamos aquí por una simple razón, para defender el derecho de cada niño nacido y no nacido de lograr su potencial otorgado por Dios".

Previo a su llegada, el vicepresidente Mike Pence, quien ya había asistido antes la la marcha, dio un mensaje en video, desde Roma, agradeciendo a Dios y a los manifestantes provida. Se dijo feliz de ser el vicepresidente del primer Mandatario en asistir a la marcha.

"Desde mi primer día he tomado medidas para proteger a las familias y a los no nacidos", aseguró el Presidente. "Los niños no nacidos jamás han tenido un defensor tan grande en la Casa Blanca. (...)Notifiqué al Congreso que vetaría cualquier legislación que debilite las políticas provida".

En tanto, en el Capitolio el Senado se preparaba para iniciar el tercer día de presentación de alegatos en el juicio político contra Trump.

Expertos aseguran que la decisión de Trump de asistir a la marcha tiene el objetivo de movilizar a los votantes conservadores rumbo a las elecciones presidenciales del país.