Asiste precandidato demócrata a funeral de mexicano

Cd. Juárez, México.- Tras visitar en Juárez la funeraria donde una familia vela los restos de uno de los ochos mexicanos asesinados en el ataque de El Paso, Texas, el precandidato presidencial de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Beto O'Rourke, consideró que la visita que realizó ayer el Presidente Donald Trump a la ciudad texana no fue de ayuda.

"No ayudó a las familias, no ayudó a la comunidad", señaló O'Rourke al ser cuestionado sobre de qué sirvió la estancia de Trump en El Paso.

El ex Congresista, quien acudió a dar el pésame a la familia de Iván Manzano en la funeraria Perches, también se pronunció por una ley de control de armas en Estados Unidos.

"Necesitamos que cuando alguien quiere comprar en Estados Unidos un arma, necesitamos hacer una revisión, y también necesitamos parar de vender armas (de) asalto, y gente que tiene problemas mentales, es necesario que podamos parar a alguien antes que pueden hacer algo como esto", declaró en español a su salida de la funeraria.

O'Rourke aseveró que Trump es parte del problema.

"Su racismo, el odio que tiene para la comunidad hispana y para los migrantes como él describió como animales, una amenaza para los Estados Unidos, quiere construir un muro, quiere mandar el Ejército a la frontera", puntualizó.

"Ese tipo de miedo, sus palabras tienen una consecuencia y en parte es el terrorismo que tuvimos en nuestra comunidad el sábado que tomaron las vidas de gente de ambos lados, mexicanos y también ciudadanos de los Estados Unidos, todos somos parte de una comunidad muy bonita, muy especial, un ejemplo para los Estados Unidos, y también para el mundo, que podemos hacer algo los dos países, la gente de los dos lados, para contribuir al éxito de todos, y nadie puede venir aquí para quitar lo que es especial de nuestra comunidad".

Sobre cuál es el sentir de la Ciudad de El Paso, luego de la visita de Trump, enfatizó que su concentración es en las familias y no en el Mandatario.

"Estamos enfocando en las familias, en las víctimas, en la comunidad de El Paso, en la comunidad de Ciudad Juárez, no nos estamos enfocando en el Presidente, vamos a ofrecer una alternativa al racismo, al odio, al terrorismo, y podemos hacerlo en una manera, muy orgullosa, compartir las historias de las familias como la familia Manzano aquí, las familias en el otro lado, y en este momento tan difícil, muy importante hablar sobre quiénes somos, y que no tenemos miedo y que no vamos a cambiar y continuamos en esta relación muy especial entre Ciudad Juárez y El Paso".

O'Rourke mencionó que acudió a la funeraria ubicada en la Avenida Adolfo López Mateos para dar el pésame a la familia y a la comunidad.

"A nuestros amigos aquí, de los dos lados. Hay familiares aquí en Juárez, también en El Paso. Y también para estar aquí en este momento tan difícil, tan importante para demostrar que somos una comunidad, Ciudad Juárez y El Paso, y todos estamos con la familia Manzano y cada familia afectada, cada familia de cada víctima".

Agregó que esta frontera necesita demostrar la fortaleza como una comunidad binacional.

"Y necesitamos demostrar que no tenemos miedo, y que somos en El Paso una de las comunidades más seguras, porque tenemos la conexión con ciudad Juárez, somos una comunidad hispana, somos una comunidad de migrantes, y tenemos mucho orgullo", explicó en español.

Se le preguntó si Trump se reelegirá después de lo ocurrido en El Paso, Texas, donde el sábado 3 de agosto un sujeto disparó contra quienes se encontraban en el Walmart contiguo a Cielo Vista Mall y mató a 22 personas e hirió a otras 24.

"No sé, vamos a ver, pero yo sé que necesitamos un cambio de liderazgo que tenemos y vamos a cambiar este tipo de terrorismo y odio, y racismo que tenemos en el país".

Respecto a que se comenta que está usando a las víctimas del tiroteo para su campaña como aspirante a la Presidencia de Estados Unidos, indicó que no es así.

"Estoy aquí porque soy parte de la comunidad, nací aquí en El Paso, crecí aquí, Amy y yo, mi esposa, estamos criando a nuestros hijos aquí en la frontera, y Ciudad Juárez es parte de nuestra comunidad y yo quiero ofrecer mi pésame, mi ayuda, mi apoyo, a las familias, a la comunidad.

"Y también yo quiero compartir el mensaje al país de los Estados Unidos que tenemos algo muy especial aquí y no necesitamos tener miedo de la frontera, de migrantes, de la comunidad hispana, y yo pienso que somos el ejemplo para un país tan dividido en este momento, la manera en que podemos unir en este momento tan difícil", destacó.